Un grupo de 7 trabajadores de la construcción tuvo un accidente en una camioneta en la mañana de este miércoles cuando iban a una obra en Guaymallén. Como consecuencia el vehículo volcó y cayó a un zanjón. Las víctimas sufrieron diferentes heridas, pero ninguno de gravedad.
Iban a trabajar, tuvieron un accidente en la camioneta que viajaban y sufrieron heridas
Cuatro hombres y tres mujeres protagonizaron un accidente en Guaymallén, cuando viajaban en una camioneta para ir a trabajar a una obra en construcción
Se trata de 4 hombres y 3 mujeres que viajaban en una camioneta Peugeot por calle Tabanera hacia el norte, y poco después de pasar calle Ferrari, de Guaymallén, tuvieron el accidente.
El conductor perdió el control y el vehículo volcó dentro de un zanjón de la mano contraria. Detrás de ellos circulaba una camioneta de una empresa de telefonía, quienes utilizaron una cuerda para levantar la cabina de la camioneta para sacar a las víctimas.
El accidente habría sido por una falla mecánica
Algunas personas que fueron testigos del accidente llamaron al 911 para pedir la asistencia de la Policía y de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.
La camioneta quedó de costado con la cabina aplastada contra el zanjón. En pocos minutos en el lugar se montó un operativo con policías que regularon el tránsito en esa zona de Guaymallén.
Por lo que las mismas víctimas pudieron ver, se les habría cortado la dirección, lo que hizo que el conductor no pudiese maniobrar para evitar el vuelco.
Las víctimas del accidente fueron atendidas por los médicos que llegaron en el lugar y constataron que todos tenían heridas leves.