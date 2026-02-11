Iban a trabajar, tuvieron un accidente en la camioneta que viajaban y sufrieron heridas

El accidente habría sido por una falla mecánica

Algunas personas que fueron testigos del accidente llamaron al 911 para pedir la asistencia de la Policía y de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

La camioneta quedó de costado con la cabina aplastada contra el zanjón. En pocos minutos en el lugar se montó un operativo con policías que regularon el tránsito en esa zona de Guaymallén.

accidente vuelco guaymallen 3 Las víctimas del accidente fueron asistidas por conductores y luego por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por lo que las mismas víctimas pudieron ver, se les habría cortado la dirección, lo que hizo que el conductor no pudiese maniobrar para evitar el vuelco.

Las víctimas del accidente fueron atendidas por los médicos que llegaron en el lugar y constataron que todos tenían heridas leves.