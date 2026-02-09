Un camión repleto de uvas volcó este mediodía en la Ruta 40, en Luján de Cuyo, a unos 100 metros de la intersección con la Ruta 7, en dirección hacia el norte. A raíz del accidente hubo corte parcial de tránsito en la zona.
Un camión repleto de uvas tuvo un accidente en la Ruta 40, volcó y debieron desviar el tránsito
El accidente ocurrió a las 13.15, a unos 100 metros del cruce con la Ruta 7, cuando el vehículo perdió una rueda trasera. El conductor resultó ileso
El vuelco se produjo pasadas las 13, cuando el vehículo -un Dodger 600 conducido porr un hombre de 39 años- circulaba de sur a norte por la traza nacional. Al atravesar el cruce con la Ruta 7, el rodado perdió una de sus ruedas traseras duales, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el camión terminara volcando sobre la calzada.
El transporte quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento. Como consecuencia del impacto, la carga de uva se desparramó y ocupó parte de la ruta.
Bypass vehicular por el accidente y vuelco en Ruta 40
Debido a la situación, se dispuso un bypass vehicular por la banquina este de la Ruta 40 para permitir la circulación.
Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. No presentó lesiones.
A raíz del accidente, piden circular con precaución por la zona.