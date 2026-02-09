Inicio Policiales accidente
A metros de Ruta 7

Un camión repleto de uvas tuvo un accidente en la Ruta 40, volcó y debieron desviar el tránsito

El accidente ocurrió a las 13.15, a unos 100 metros del cruce con la Ruta 7, cuando el vehículo perdió una rueda trasera. El conductor resultó ileso

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El camión volcado en Ruta 40, muy cerca del cruce con Ruta 7. Foto: gentileza 

El camión volcado en Ruta 40, muy cerca del cruce con Ruta 7. Foto: gentileza 

Un camión repleto de uvas volcó este mediodía en la Ruta 40, en Luján de Cuyo, a unos 100 metros de la intersección con la Ruta 7, en dirección hacia el norte. A raíz del accidente hubo corte parcial de tránsito en la zona.

El vuelco se produjo pasadas las 13, cuando el vehículo -un Dodger 600 conducido porr un hombre de 39 años- circulaba de sur a norte por la traza nacional. Al atravesar el cruce con la Ruta 7, el rodado perdió una de sus ruedas traseras duales, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el camión terminara volcando sobre la calzada.

camión uva ruta 40 2
As&iacute; qued&oacute; el cami&oacute;n tras el accidente. Foto: gentileza&nbsp;

Así quedó el camión tras el accidente. Foto: gentileza

El transporte quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento. Como consecuencia del impacto, la carga de uva se desparramó y ocupó parte de la ruta.

Bypass vehicular por el accidente y vuelco en Ruta 40

Debido a la situación, se dispuso un bypass vehicular por la banquina este de la Ruta 40 para permitir la circulación.

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. No presentó lesiones.

A raíz del accidente, piden circular con precaución por la zona.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar