Un camión repleto de uvas tuvo un accidente en la Ruta 40, volcó y debieron desviar el tránsito

El vuelco se produjo pasadas las 13, cuando el vehículo -un Dodger 600 conducido porr un hombre de 39 años- circulaba de sur a norte por la traza nacional. Al atravesar el cruce con la Ruta 7, el rodado perdió una de sus ruedas traseras duales, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el camión terminara volcando sobre la calzada.

camión uva ruta 40 2 Así quedó el camión tras el accidente. Foto: gentileza

El transporte quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento. Como consecuencia del impacto, la carga de uva se desparramó y ocupó parte de la ruta.