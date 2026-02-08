Un grave accidente de tránsito ocurrió este mediodía en una de las intersecciones más transitadas de Godoy Cruz. El siniestro, que tuvo lugar a las 13.30 en el cruce de Carril Rodríguez Peña y Urquiza, dejó como saldo seis personas heridas, entre ellas tres niños, y requirió un complejo operativo de rescate por parte de los Bomberos.
Tres niños fueron hospitalizados tras un violento accidente en el carril Rodríguez Peña
Seis personas resultaron lesionadas tras el impacto entre una Renault Duster y un Ford Ka. Bomberos debieron rescatar a una madre y su hijo
El accidente
Según el reporte de la Subcomisaría Zona Industrial, el choque se produjo cuando un automóvil Ford Ka, conducido por una mujer de 33 años oriunda de Maipú, circulaba por calle Urquiza hacia el norte. Al llegar a la intersección con el carril Rodríguez Peña, fue embestido violentamente por una camioneta Renault Duster Oroch.
Testigos presenciales informaron a la Policía que el conductor de la camioneta, un hombre de 36 años también domiciliado en Maipú, habría cruzado el semáforo en rojo mientras se desplazaba hacia el este.
Rescate y traslado de heridos
El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes del Ford Ka quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del vehículo. Personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajó en el lugar para realizar la extracción de las víctimas.
Varias unidades del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los involucrados:
-
En el Ford Ka: La conductora (N.A.N.) fue trasladada al Hospital Central con politraumatismos. Su hijo de 3 años fue derivado al Hospital Notti con lesiones similares.
En la Renault Duster: El conductor sufrió una fractura de tibia y fue llevado al Hospital Lagomaggiore. Una acompañante de 61 años resultó con una fractura en su brazo izquierdo.
Menores lesionados: Otros dos niños de 5 y 13 años, que viajaban en la camioneta, sufrieron heridas de diversa consideración. El menor de 5 años fue trasladado al Hospital Notti con un corte en el pómulo y politraumatismos.
Investigación
A pesar de la presunta imprudencia del semáforo en rojo, los test de alcoholemia realizados en el lugar arrojaron resultado negativo (0,0 g/l) para ambos conductores. La causa, caratulada preventivamente como Lesiones Culposas, quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, mientras que el personal de Tránsito Municipal de Godoy Cruz trabajó en las pericias para determinar las responsabilidades finales.