Tres niños fueron hospitalizados tras un violento accidente en el carril Rodríguez Peña

El accidente

Según el reporte de la Subcomisaría Zona Industrial, el choque se produjo cuando un automóvil Ford Ka, conducido por una mujer de 33 años oriunda de Maipú, circulaba por calle Urquiza hacia el norte. Al llegar a la intersección con el carril Rodríguez Peña, fue embestido violentamente por una camioneta Renault Duster Oroch.

Testigos presenciales informaron a la Policía que el conductor de la camioneta, un hombre de 36 años también domiciliado en Maipú, habría cruzado el semáforo en rojo mientras se desplazaba hacia el este.