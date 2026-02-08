Inicio Sociedad Quini 6
¿Jugaste?

Quini 6: los resultados del sorteo 3346 del domingo 8 de febrero

Los resultados del Quini 6. Ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6. Sorteo del domingo 8 de febrero.

Quini 6. Sorteo del domingo 8 de febrero.

El Quini 6 realizó este domingo 8 de febrero de 2026 el sorteo 3346, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

Quini 6: los resultados del sorteo 3346 del domingo 8 de febrero

  • TRADICIONAL

23 - 44 - 45 - 18 - 40 - 24.

POZO VACANTE (6 aciertos).

13 ganadores con 5 aciertos (cada uno va a cobrar poco más de $3 millones).

790 ganadores con 4 aciertos (cada uno va a cobrar poco más de $16.800).

  • LA SEGUNDA

02 - 00 - 38 - 13 - 12 - 25.

POZO VACANTE (6 aciertos).

12 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de $3,6 millones).

1377 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de $9.600)

  • REVANCHA

39 - 21 - 04 - 17 - 20 - 37.

POZO VACANTE (6 aciertos).

  • SIEMPRE SALE

23 - 04 - 32 - 37 - 38 - 07.

31 ganadores con 5 aciertos cada uno, se llevan más de $12 millones.

  • POZO EXTRA

23 - 44 - 45 - 18 - 40 - 24 - 02 - 00 - 38 - 13 - 12 - 25 - 39 - 21 - 04 - 17 - 20 - 37

1816 ganadores con 6 aciertos cada uno, se llevan más de $85.000.

Quini 6
Quini 6, el sorteo millonario de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6, el sorteo millonario de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15.
  • Domingos a las 21.15.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar