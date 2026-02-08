El Quini 6 realizó este domingo 8 de febrero de 2026 el sorteo 3346, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3346 del domingo 8 de febrero
- TRADICIONAL
23 - 44 - 45 - 18 - 40 - 24.
POZO VACANTE (6 aciertos).
13 ganadores con 5 aciertos (cada uno va a cobrar poco más de $3 millones).
790 ganadores con 4 aciertos (cada uno va a cobrar poco más de $16.800).
- LA SEGUNDA
02 - 00 - 38 - 13 - 12 - 25.
POZO VACANTE (6 aciertos).
12 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de $3,6 millones).
1377 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de $9.600)
- REVANCHA
39 - 21 - 04 - 17 - 20 - 37.
POZO VACANTE (6 aciertos).
- SIEMPRE SALE
23 - 04 - 32 - 37 - 38 - 07.
31 ganadores con 5 aciertos cada uno, se llevan más de $12 millones.
- POZO EXTRA
23 - 44 - 45 - 18 - 40 - 24 - 02 - 00 - 38 - 13 - 12 - 25 - 39 - 21 - 04 - 17 - 20 - 37
1816 ganadores con 6 aciertos cada uno, se llevan más de $85.000.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15.
- Domingos a las 21.15.