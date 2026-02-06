Fardos de ropa: por qué en Argentina son un éxito de ventas y en Chile una pesadilla

En tiempos de crisis y con la indumentaria cara, estos negocios saben aprovechar el momento y captar clientes a precios bajos. Si bien, se habla de ropa importada nueva, lo cierto es que su mayoría son descartes o prendas de segunda mano provenientes de Estados Unidos.

De hecho, este modelo de negocios no es nuevo. Ya en los 90 tuvo un boom, pero desde el 2010 hasta el 2022, la importación de fardos de ropa usada estuvo prohibida en Argentina por causas de salud pública. Si bien, la prohibición cesó hace más de tres años, hace unos meses, volvió a explotar esta actividad.

fardo de ropas

La pesadilla de los fardos de ropa en Chile

En Mendoza, Adolfo Trípodi (empresario textil e integrante de la Federación Económica de Mendoza) y Adrián Alín (presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Capital), no solo levantaron la voz por lo que consideraron una competencia desleal, sino que advirtieron sobre algo que ocurre en Chile con la importación de ropa usada y alertaron que en Chile, esta ropa suele terminar en los desiertos.

Más allá del interés personal que pueden tener ambos en la situación, en Chile, la importación de ropa usada es una salida económica para muchas familias, pero también una pesadilla estatal, judicial y ambiental.

Chile es el cuarto importador mundial de ropa de segunda mano. Cada año llegan entre 120.000 y 180.000 toneladas de textiles al puerto de Iquique. Una gran parte de estos fardos de ropa proviene de Estados Unidos. Ropa de segunda mano, o con fallas o que no se vende llega a Chile para ser comercializada en el mercado local.

ropa usada basurero

Sin embargo, con tanta ropa que llega, también hay grandes excedentes y otras tantas prendas que no se venden y se arrojan en basureros clandestinos, siendo uno de los más conocidos el del Desierto de Atacama.

Estos basureros llenos de ropa provocan un gran impacto ambiental, ya que sus telas pueden demorar siglos en degradarse. Otro impacto que sufre el ambiente es cuando hay incendios intencionales para liberar espacio en estos vertederos, lo que termina llevando a que el negocio se convierta en una pesadilla.