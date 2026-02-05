Cómo hacer un perfume casero para planchar la ropa fácilmente y dejarla con aroma agradable

Además, este perfume puede usarse en cortinas, en almohadones, sábanas o incluso para rocíar sobre el ambiente y que toda tu casa se llene de un aroma agradable.

¿Cómo conseguir que la ropa siempre tenga huela bien?

Además de lavar la ropa con jabón y suavizante, se aconseja emplear el perfume casero enseñado en esta nota, y además puedes colocar en el placard o armario unas bolsitas de hierbas aromáticas como lavanda o romero. También puedes armar bolsitas con algodón y rociarlas con un par de gotitas de algún aceite esencial.

Si guardas la ropa de cama y los toallones en un lugar con poca ventilación, coloca en un recipiente pequeño o un costal de tela un poco de bicarbonato en las esquinas para que absorba la humedad.

Ropa La ropa puede oler bien todo el tiempo si la guardamos con bolsitas aromáticas.

No se aconseja colocar en la ropa los perfumes que son para el cuerpo, ya que en algunos casos pueden contener ingredientes que son muy nocivos para las telas.