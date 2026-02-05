Inicio Sociedad Perfume
Cómo hacer un perfume casero para planchar la ropa fácilmente y dejarla con aroma agradable

Si quieres que tu ropa siempre huela bien y que además la puedas planchar fácilmente, te enseñamos a hacer un perfume casero

Paula Alonso
Paula Alonso
Paso a paso para hacer un perfume para la ropa casero

Paso a paso para hacer un perfume para la ropa casero

Si cada vez que planchas tu ropa quieres que la misma quede con aroma agradable, y que además se eliminen todas las arrugas, a mejor opción es crear un perfume casero que te ayudará a lograr todo esto.

¿Cómo hacer un perfume casero para planchar la ropa?

Ingredientes

  • 50% Agua
  • 10% Alcohol etílico
  • 40% Suavizante (el de tu preferencia)
Planchar ropa
Gracias a este perfume podrás planchar tu ropa mucho más fácil y dejarla con un aroma agradable.

Gracias a este perfume podrás planchar tu ropa mucho más fácil y dejarla con un aroma agradable.

El paso a paso de este perfume es muy sencillo, ya que solo tienes que colocar todos los ingredientes o elementos en un envase con atomizador o pulverizador. En el caso de la ropa recién lavada, puedes usar este perfume y conseguirás que quede mejor planchada.

Además, este perfume puede usarse en cortinas, en almohadones, sábanas o incluso para rocíar sobre el ambiente y que toda tu casa se llene de un aroma agradable.

¿Cómo conseguir que la ropa siempre tenga huela bien?

Además de lavar la ropa con jabón y suavizante, se aconseja emplear el perfume casero enseñado en esta nota, y además puedes colocar en el placard o armario unas bolsitas de hierbas aromáticas como lavanda o romero. También puedes armar bolsitas con algodón y rociarlas con un par de gotitas de algún aceite esencial.

Si guardas la ropa de cama y los toallones en un lugar con poca ventilación, coloca en un recipiente pequeño o un costal de tela un poco de bicarbonato en las esquinas para que absorba la humedad.

Ropa
La ropa puede oler bien todo el tiempo si la guardamos con bolsitas aromáticas.

La ropa puede oler bien todo el tiempo si la guardamos con bolsitas aromáticas.

No se aconseja colocar en la ropa los perfumes que son para el cuerpo, ya que en algunos casos pueden contener ingredientes que son muy nocivos para las telas.

