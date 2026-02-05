Cómo hacer un perfume casero para planchar la ropa fácilmente y dejarla con aroma agradable

Si cada vez que planchas tu ropa quieres que la misma quede con aroma agradable, y que además se eliminen todas las arrugas, a mejor opción es crear un perfume casero que te ayudará a lograr todo esto.
¿Cómo hacer un perfume casero para planchar la ropa?
Ingredientes
- 50% Agua
- 10% Alcohol etílico
- 40% Suavizante (el de tu preferencia)
El paso a paso de este perfume es muy sencillo, ya que solo tienes que colocar todos los ingredientes o elementos en un envase con atomizador o pulverizador. En el caso de la ropa recién lavada, puedes usar este perfume y conseguirás que quede mejor planchada.
Además, este perfume puede usarse en cortinas, en almohadones, sábanas o incluso para rocíar sobre el ambiente y que toda tu casa se llene de un aroma agradable.
¿Cómo conseguir que la ropa siempre tenga huela bien?
Además de lavar la ropa con jabón y suavizante, se aconseja emplear el perfume casero enseñado en esta nota, y además puedes colocar en el placard o armario unas bolsitas de hierbas aromáticas como lavanda o romero. También puedes armar bolsitas con algodón y rociarlas con un par de gotitas de algún aceite esencial.
Si guardas la ropa de cama y los toallones en un lugar con poca ventilación, coloca en un recipiente pequeño o un costal de tela un poco de bicarbonato en las esquinas para que absorba la humedad.
No se aconseja colocar en la ropa los perfumes que son para el cuerpo, ya que en algunos casos pueden contener ingredientes que son muy nocivos para las telas.