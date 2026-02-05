Longevidad extrema: una proteína es la clave para vivir 100 años con salud

Al intervenir este proceso, la ciencia de la longevidad logra que el hígado, los riñones y el corazón funcionen como si fueran décadas más jóvenes, un hito que ya se debate en los congresos médicos más importantes.

Hacia un envejecimiento saludable y activo

Para lograr un envejecimiento saludable, el enfoque médico ya no es solo tratar la enfermedad, sino optimizar la biología antes del declive. La manipulación de la proteína IL-11 representa la esperanza de una vejez libre de fragilidad. Expertos locales coinciden en que estos tratamientos, sumados a una nutrición de precisión, marcarán la agenda de salud pública en los próximos años.

El desafío de nuestra sociedad ya no es solo sumar años a la vida, sino vida a los años. La posibilidad de una longevidad extendida nos obliga a repensar nuestra estructura social, laboral y los vínculos intergeneracionales.