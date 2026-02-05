Maipú fortalece el acceso a la salud visual con la cuarta etapa del programa "Te Veo a Vos"

Las palabras del intendente de Maipú

“En Maipú entendemos la salud como un derecho. Con el programa ‘Te Veo a Vos’ acercamos controles oftalmológicos gratuitos, entregamos lentes y acompañamos cada tratamiento, porque creemos en un Estado presente que cuida, previene y garantiza igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas”, destacó el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

En cada atención se realizan pruebas de agudeza visual y exámenes diagnósticos, con entrega gratuita de lentes cuando el caso lo requiere. Además, ante la detección de patologías que necesiten tratamientos especiales o intervenciones quirúrgicas, el municipio acompaña integralmente cada situación. Todas las consultas incluyen la confección de la correspondiente historia clínica, como parte del servicio sanitario.

Te Veo a Vos Maipú 2 El municipio llevará adelante la cuarta etapa del programa, que prevé la visita a distintos barrios del departamento durante todo el mes.

Durante las primeras tres etapas de ejecución, el programa alcanzó un total de 20.055 consultas oftalmológicas y permitió la entrega de 1.830 lentes gratuitos. En la primera etapa, se trabajó en las 14 Escuelas de Verano y en las 24 escuelas secundarias estatales, con más de 10 mil consultas. La segunda etapa se desarrolló mediante operativos distritales en San Roque, El Pedregal y Fray Luis Beltrán, mientras que la tercera etapa incluyó 37 operativos barriales, de lunes a sábado.

El cronograma de visitas

Las visitas se llevarán a cabo a partir de este jueves 5 de febrero y se realizarán de lunes a sábados. A continuación, el cronograma completo de visitas:

Jueves 5/2

De 8:30 a 12 hs - Centro de Jubilados Beltrán, Mariano Moreno 450

De 14 a 17:30 hs - Polideportivo San Roque

Viernes 6/2

De 8:30 a 12 hs - SUM Micaela

De 14 a 17:30 hs - SUM CIC 25 de Mayo

Sábado 7/2

De 8:30 a 12 hs - Plaza González Galiño

Lunes 9/2

De 8:30 a 12 hs - Polideportivo Rodeo del Medio

De 14 a 17:30 hs - SUM B° Jesús de Nazareth, Villa Seca

Martes 10/2

De 8:30 a 12 hs - Plaza B° La Candelaria

De 14 a 17:30 hs - SUM B° Tropero Sosa

Miércoles 11/2

De 8:30 a 12 hs - SUM B° Antártida Argentina II

De 14 a 17:30 hs - Polideportivo Diego Armando Maradona

Jueves 12/2

De 8:30 a 12 hs - SUM Tito Bordín

De 14 a 17:30 hs - SUM Los Jazmines

Viernes 13/2

De 8:30 a 12 hs - Parque Canota

De 14 a 17:30 hs - Plaza B° Vargas

Sábado 14/2