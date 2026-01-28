Policías asistieron el parto de una mujer que comenzó con contracciones en su casa de Maipú

La policía Yoana Fernández relató a Radio Nihuil que cuando llegaron la mujer estaba parada en el patio de la casa, y que mientras esperaban a los médicos intentaron llevarla hasta la cama. Mientras, ya se habían colocado los guantes para revisar a la embarazada.

El trabajo fundamental de la Policía para asistir en el parto

Yoana describió el momento preciso antes de poder llevar a la mujer al interior de la casa. "En ese momento dijo: 'Ay, me duele', y así parada como estaba vimos la sangre y nació la bebé. La agarramos rápidamente y la nena no sufrió ningún golpe ni nada".

Detalló que los policías están preparados para improvisar en diferentes situaciones, pero nunca le había pasado de asistir un parto. Sin embargo, ella y otra policía de la Comisaría 49, Nahir Villegas, agarraron rápidamente el cordón umbilical que se había cortado.

Móviles policiales, jpeg Los policías ayudaron a la mujer durante el trabajo de parto y recibieron a su bebé. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

"Lo primero que hicimos fue atar el cordón con un eslastiquín. Estimulamos a la bebé, lloró y ya sabíamos que estaba todo bien, después abrió sus ojitos y todo el tiempo calmábamos a la mamá y le decíamos que la nena estaba bien", contó la policía y dijo que poco después la recién nacida ya bostezaba.

Mientras, habían sentado a la mujer, luego de haber dado a luz parada. Indicaron que ya tenía un hijo el cual había nacido por cesárea, y tenían preparada otra cesárea para el 3 de febrero para recibir a la pequeña, pero se adelantó.

Yoana dijo que es mamá de 3 varones, y si bien es la primera vez que asiste un parto, aseguró que estaba nerviosa, pero muy firme junto a los demás policías para darles toda la contención necesaria a la mujer, a su pareja, y darles los primeros auxilios necesarios para estos casos.

Cuando arribó la ambulancia, los médicos llevaron a la mamá y a su bebé al Hospital Paroissien donde llegaron en perfecto estado de salud gracias al trabajo de los policías.