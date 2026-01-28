Policías de Maipú asistieron a una mujer cuando estaba en trabajo de parto. Debido a que la ambulancia no llegó a tiempo, la auxiliaron hasta que dio a luz. Luego, la mamá y su bebé fueron trasladadas al Hospital Paroissien en perfecto estado de salud.
Policías asistieron el parto de una mujer que comenzó con contracciones en su casa de Maipú
Los policías llegaron a la casa de la mujer luego de un llamado al 911. Como la ambulancia no llegó, los efectivos se prepararon para el nacimiento de una nena
Un hombre llamó al 911 alrededor de las 4.15 de este miércoles y pidió ayuda debido a que su pareja de 27 años estaba con mucho dolor, contracciones y había roto bolsa, por lo que estaba lista para dar a luz.
Los primeros en llegar a la casa del barrio 25 de Mayo, de Maipú, fueron policías de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) quienes intentaron calmar a la mujer y a su familia, mientras esperaban a la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.
La policía Yoana Fernández relató a Radio Nihuil que cuando llegaron la mujer estaba parada en el patio de la casa, y que mientras esperaban a los médicos intentaron llevarla hasta la cama. Mientras, ya se habían colocado los guantes para revisar a la embarazada.
El trabajo fundamental de la Policía para asistir en el parto
Yoana describió el momento preciso antes de poder llevar a la mujer al interior de la casa. "En ese momento dijo: 'Ay, me duele', y así parada como estaba vimos la sangre y nació la bebé. La agarramos rápidamente y la nena no sufrió ningún golpe ni nada".
Detalló que los policías están preparados para improvisar en diferentes situaciones, pero nunca le había pasado de asistir un parto. Sin embargo, ella y otra policía de la Comisaría 49, Nahir Villegas, agarraron rápidamente el cordón umbilical que se había cortado.
"Lo primero que hicimos fue atar el cordón con un eslastiquín. Estimulamos a la bebé, lloró y ya sabíamos que estaba todo bien, después abrió sus ojitos y todo el tiempo calmábamos a la mamá y le decíamos que la nena estaba bien", contó la policía y dijo que poco después la recién nacida ya bostezaba.
Mientras, habían sentado a la mujer, luego de haber dado a luz parada. Indicaron que ya tenía un hijo el cual había nacido por cesárea, y tenían preparada otra cesárea para el 3 de febrero para recibir a la pequeña, pero se adelantó.
Yoana dijo que es mamá de 3 varones, y si bien es la primera vez que asiste un parto, aseguró que estaba nerviosa, pero muy firme junto a los demás policías para darles toda la contención necesaria a la mujer, a su pareja, y darles los primeros auxilios necesarios para estos casos.
Cuando arribó la ambulancia, los médicos llevaron a la mamá y a su bebé al Hospital Paroissien donde llegaron en perfecto estado de salud gracias al trabajo de los policías.