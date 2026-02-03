Julieta Crespi fue electa reina de la Vendimia de Maipú en una fiesta que homenajeó a veteranos de Malvinas

La tormenta del viernes pasado obligó a Maipú a reprogramar su fiesta de la Vendimia para este lunes por la noche cuando se realizó la Bendición de los Frutos, el Acto Central y la elección y coronación de la reina y virreina departamentales 2026, en el marco de los 90 años de historia de la celebración máxima de la provincia.
De Rodeo del Medio llegó la nueva reina de la Vendimia de Maipú. Julieta Crespi obtuvo la mayor cantidad de votos entre las 12 candidatas. En tanto, Milagros Ortolano fue electa virreina.
Crespi llevará las ilusiones de su pueblo maipucino al teatro griego Frank Romero Day, y espera el sábado 6 de marzo devolverle la corona nacional tras 9 años sin ganar. La última soberana de la Vendimia Nacional que logró Maipú fue Victoria Colovatti.
Pero antes, el teatro griego Papa Francisco se vestía de fiesta para recibir "El legado de nuestra historia", espectáculo de la Vendimia departamental dirigido por Hugo Alvarado que recreó la cultura e idiosincrasia de los maipucinos con cientos de artistas en escena, entre ellos músicos tocando en vivo.
La puesta de esta Vendimia puso en valor la identidad y una fuerte participación vecinal, cargada de simbolismo y tradición compartida, según destacaron desde el municipio. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue un regalo para los héroes de Malvinas.
La Vendimia de Maipú y un regalo a veteranos de Malvinas
Es que los 5 integrantes de la agrupación de veteranos de Malvinas del departamento fueron invitados al escenario para recibir un obsequio especial que les hizo la Municipalidad de Maipú: viajarán nuevamente a las islas en las que combatieron en 1982.
Antes de ese acto habían pisado el escenario en el Parque Metropolitano bandas locales y Agapornis como el broche convocante de la previa que se colmó de cumbia y pop. También actuó Cristian Soloa, entre otros artistas locales.
El legado de una tradición en la Vendimia de Maipú
Como antesala a la fiesta se desarrolló ahí mismo la Bendición de los Frutos, encabezada por el intendente de Maipú Matías Stevanato.
A través del encuentro de un abuelo con su nieto, la Vendimia desplegó en sus cuadros hitos de nuestra historia como el Cruce de los Andes, personajes que completaron la forma y el sentido de pertenencia a esta tierra como los inmigrantes y las aventuras de la naturaleza que hacen de las suyas en cada cosecha para cerrar con el vino nuevo.
El cierre se dio con el recuento de la votación que llevó a Julieta Crespi a alzar la corona de reina departamental, gracias a obtener 27 votos. La virreina Milagros Ortolano fue votada por 17 personas, representó a la Ciudad de Maipú.