Julieta Crespi fue electa reina de la Vendimia de Maipú en una fiesta que homenajeó a veteranos de Malvinas

Vendimia de Maipú 2026 La Vendimia de Maipú 2026 se llamó "Legado de nuestra historia". Foto: Gentileza Municipalidad de Maipú

Pero antes, el teatro griego Papa Francisco se vestía de fiesta para recibir "El legado de nuestra historia", espectáculo de la Vendimia departamental dirigido por Hugo Alvarado que recreó la cultura e idiosincrasia de los maipucinos con cientos de artistas en escena, entre ellos músicos tocando en vivo.

La puesta de esta Vendimia puso en valor la identidad y una fuerte participación vecinal, cargada de simbolismo y tradición compartida, según destacaron desde el municipio. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue un regalo para los héroes de Malvinas.

La Vendimia de Maipú y un regalo a veteranos de Malvinas

Es que los 5 integrantes de la agrupación de veteranos de Malvinas del departamento fueron invitados al escenario para recibir un obsequio especial que les hizo la Municipalidad de Maipú: viajarán nuevamente a las islas en las que combatieron en 1982.

Antes de ese acto habían pisado el escenario en el Parque Metropolitano bandas locales y Agapornis como el broche convocante de la previa que se colmó de cumbia y pop. También actuó Cristian Soloa, entre otros artistas locales.

Veteranos de Malvinas en la Vendimia de Maipú 2026 Veteranos de Malvinas volverán a las islas gracias a un obsequio que les dio Maipú en medio de la fiesta de la Vendimia 2026. Foto: Gentileza Municipalidad de Maipú

El legado de una tradición en la Vendimia de Maipú

Como antesala a la fiesta se desarrolló ahí mismo la Bendición de los Frutos, encabezada por el intendente de Maipú Matías Stevanato.

A través del encuentro de un abuelo con su nieto, la Vendimia desplegó en sus cuadros hitos de nuestra historia como el Cruce de los Andes, personajes que completaron la forma y el sentido de pertenencia a esta tierra como los inmigrantes y las aventuras de la naturaleza que hacen de las suyas en cada cosecha para cerrar con el vino nuevo.

El cierre se dio con el recuento de la votación que llevó a Julieta Crespi a alzar la corona de reina departamental, gracias a obtener 27 votos. La virreina Milagros Ortolano fue votada por 17 personas, representó a la Ciudad de Maipú.