Hizo cumbre en el Aconcagua la expedición argentina de veteranos de la Guerra de Malvinas

Embed - Proyecto Aconcagua 2026 - Cumbre por la Paz - Veteranos de Malvinas

La expedición Cumbre por la Paz en el Aconcagua

Oscar Barrios, de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas dio a conocer a Diario UNO los primeros detalles de este logro.

Con 9 argentinos y 5 británicos arrancó este desafío histórico en el que por primera vez un grupo grande de ex combatientes de los dos bandos se reunió en señal de paz.

Hay antecedentes de otros encuentros entre quienes pelearon en la Guerra de Malvinas pero se ha tratado siempre de reuniones particulares de no más de 2 personas. No por ello han sido menos valiosas esas "juntadas" porque -como ahora en el Aconcagua- han prevalecido la confranternización y la reconciliación.

cumbre por la paz aconcagua 7 En 1982 fueron enemigos. En 2026 confraternizaron y compartieron vivencias. Foto: gentileza Acuvema

Lo que marcó esta Cumbre por la Paz fue la cantidad de participantes. Y mucho más sobresaliente fue la convivencia, en un marco de gran respeto según contaron los propios protagonistas.

Hubo almuerzos, cenas, desayunos, cafés y hasta mates. Según contaron algunos argentinos, los británicos se mostraron reacios, al principio, de participar en actividades públicas.

También notaron que los visitantes mostraron y hablaron de más sufrimiento por el destierro y el olvido en su país que los padecidos por lo ex combatientes argentinos.

cumbre por la paz aconcagua 4 Otro momento del desafío en el Aconcagua. Foto: Acuvema

La expedición contó con los ex combatientes de nuestro país Omar Rubén Godoy (Córdoba), Julio César Peñalba (Buenos Aires), José Luis Ameri (Formosa), Horacio Jaiver Núñez (Corrientes), Ricardo Vicente Pannunzio (Buenos Aires), Fernando Torres (Buenos Aires) y Ricardo Ezequiel González (Mendoza, 68 años), acompañado por su hijo Ezequiel, también andinista. Además estuvo María Soledad Frías.

Del Reino Unido llegaron a la Argentina Cris Jackson, Will Kevans, Stephen Crowsley y Gary Fortuin más el fotógrafo Eliot Ely.

Los guió Juan Herrera.

"En la inmensidad de la montaña no importan las banderas que defendimos ayer, sino la mano que nos tendemos hoy. Subimos porque creemos que la fraternidad es el único camino posible", fue una de las consignas de esta misión.

Pasada la euforia por el ascenso al Aconcagua, ahora se espera en los próximos días conocer más detalles e imágenes de este desafío.