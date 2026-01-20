Hizo cumbre en el Aconcagua la expedición argentina de veteranos de la Guerra de Malvinas

Como se esperaba este martes finalmente una parte de la expedición Cumbre por la Paz integrada por ex combatientes argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas tuvo su coronación con la llegada a la cima del Aconcagua del grupo de veteranos de nuestro país.
Tras esperar pacientemente que mejorara el clima, la delegación argentina pudo llegar cerca de las 15 a los 6.962 metros sobre el nivel del mar y marcar un hito para estos expedicionarios de entre 60 y 70 años. Seguramente, una vez iniciado el descenso, habrá imágenes de la hazaña en la cima del cerro más alto de América.
No lograron subir a la cima los británicos, que debieron retornar antes para desarrollar una serie de actividades que tenían pactadas previamente, se informó. Pero eso no fue impedimento para el objetivo principal de la misión, que fue confraternizar entre quienes fueron enemigos en 1982 y ahora compartieron cordialmente y con respeto una convivencia que fue calificada por sus protagonistas como maravillosa.
La expedición Cumbre por la Paz en el Aconcagua
Oscar Barrios, de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas dio a conocer a Diario UNO los primeros detalles de este logro.
Con 9 argentinos y 5 británicos arrancó este desafío histórico en el que por primera vez un grupo grande de ex combatientes de los dos bandos se reunió en señal de paz.
Hay antecedentes de otros encuentros entre quienes pelearon en la Guerra de Malvinas pero se ha tratado siempre de reuniones particulares de no más de 2 personas. No por ello han sido menos valiosas esas "juntadas" porque -como ahora en el Aconcagua- han prevalecido la confranternización y la reconciliación.
Lo que marcó esta Cumbre por la Paz fue la cantidad de participantes. Y mucho más sobresaliente fue la convivencia, en un marco de gran respeto según contaron los propios protagonistas.
Hubo almuerzos, cenas, desayunos, cafés y hasta mates. Según contaron algunos argentinos, los británicos se mostraron reacios, al principio, de participar en actividades públicas.
También notaron que los visitantes mostraron y hablaron de más sufrimiento por el destierro y el olvido en su país que los padecidos por lo ex combatientes argentinos.
La expedición contó con los ex combatientes de nuestro país Omar Rubén Godoy (Córdoba), Julio César Peñalba (Buenos Aires), José Luis Ameri (Formosa), Horacio Jaiver Núñez (Corrientes), Ricardo Vicente Pannunzio (Buenos Aires), Fernando Torres (Buenos Aires) y Ricardo Ezequiel González (Mendoza, 68 años), acompañado por su hijo Ezequiel, también andinista. Además estuvo María Soledad Frías.
Del Reino Unido llegaron a la Argentina Cris Jackson, Will Kevans, Stephen Crowsley y Gary Fortuin más el fotógrafo Eliot Ely.
Los guió Juan Herrera.
"En la inmensidad de la montaña no importan las banderas que defendimos ayer, sino la mano que nos tendemos hoy. Subimos porque creemos que la fraternidad es el único camino posible", fue una de las consignas de esta misión.
Pasada la euforia por el ascenso al Aconcagua, ahora se espera en los próximos días conocer más detalles e imágenes de este desafío.