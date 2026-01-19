Inicio Sociedad Andinistas
Cruce de los Andes

Andinistas del Ejército de Argentina y de Chile hicieron cumbre en el Aconcagua

Los andinistas llegaron a la cima del Aconcagua el día del aniversario 209 años del Cruce de los Andes. Hace 25 años se realizó el último ascenso binacional

La foto histórica de los soldados andinistas en la cumbre del Aconcagua en una expedición binacional de soldados argentinos y chilenos.

Foto: Ejército Argentino

Andinistas del Ejército Argentino y de Chile hicieron cumbre en el Aconcagua luego de varios días de aclimatación en el parque provincial. Conformaron la cordada llamada Ejército de los Andes, para conmemorar el aniversario a la histórica campaña independentista.

Los andinistas de ambos ejércitos llegaron a la cima del Aconcagua, a 6.962 metros de altura, durante el mediodía del sábado, y de esa manera la exigente expedición logró su objetivo.

Los soldados del Ejército Argentino y de Chile comenzaron la expedición el 7 de enero. Los andinistas llegaron a la cumbre el 17 de enero.

En la cumbre se sacaron la tradicional foto, donde se vio al grupo del Ejército Argentino con la bandera de nuestro país, y a los soldados de Chile con su bandera, todos unidos por la montaña.

El ascenso comenzó el 7 de enero. Los soldados fueron acompañados de una Patrulla de Rescate propia, con médicos que controlaron a los andinistas en durante toda la expedición para garantizar en buen estado de salud de todos.

Cumbre del Aconcagua en una fecha histórica

Los soldados destacaron que coronaron el Coloso de América justo el mismo día que hace 209 años inició el Cruce de los Andes, por eso mismo el grupo binacional se llamó "Ejército de los Andes", en conmemoración a este hecho histórico para ambos países.

Los andinistas tuvieron varios días de aclimatación en el parque Aconcagua antes de lograr la cumbre.

Además, la última expedición conjunta entre el Ejército Argentino y el Ejército de Chile fue hace 25 años, lo que este ascenso marcó otro hito entre estas tropas de montaña.

"La actividad reafirmó la coordinación y la cooperación entre ambas Fuerzas en un escenario de alta montaña", manifestaron a través de las redes sociales luego que los andinistas llegaron a la cumbre del Aconcagua.

