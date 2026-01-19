Andinistas del Ejército de Argentina y de Chile hicieron cumbre en el Aconcagua

El ascenso comenzó el 7 de enero. Los soldados fueron acompañados de una Patrulla de Rescate propia, con médicos que controlaron a los andinistas en durante toda la expedición para garantizar en buen estado de salud de todos.

Cumbre del Aconcagua en una fecha histórica

Los soldados destacaron que coronaron el Coloso de América justo el mismo día que hace 209 años inició el Cruce de los Andes, por eso mismo el grupo binacional se llamó "Ejército de los Andes", en conmemoración a este hecho histórico para ambos países.

andinistas ejercito argentino y chileno en Aconcagua 2 Los andinistas tuvieron varios días de aclimatación en el parque Aconcagua antes de lograr la cumbre. Foto: Ejército Argentino

Además, la última expedición conjunta entre el Ejército Argentino y el Ejército de Chile fue hace 25 años, lo que este ascenso marcó otro hito entre estas tropas de montaña.

"La actividad reafirmó la coordinación y la cooperación entre ambas Fuerzas en un escenario de alta montaña", manifestaron a través de las redes sociales luego que los andinistas llegaron a la cumbre del Aconcagua.