Andinistas del Ejército Argentino y de Chile hicieron cumbre en el Aconcagua luego de varios días de aclimatación en el parque provincial. Conformaron la cordada llamada Ejército de los Andes, para conmemorar el aniversario a la histórica campaña independentista.
Andinistas del Ejército de Argentina y de Chile hicieron cumbre en el Aconcagua
Los andinistas llegaron a la cima del Aconcagua el día del aniversario 209 años del Cruce de los Andes. Hace 25 años se realizó el último ascenso binacional
Los andinistas de ambos ejércitos llegaron a la cima del Aconcagua, a 6.962 metros de altura, durante el mediodía del sábado, y de esa manera la exigente expedición logró su objetivo.
En la cumbre se sacaron la tradicional foto, donde se vio al grupo del Ejército Argentino con la bandera de nuestro país, y a los soldados de Chile con su bandera, todos unidos por la montaña.
El ascenso comenzó el 7 de enero. Los soldados fueron acompañados de una Patrulla de Rescate propia, con médicos que controlaron a los andinistas en durante toda la expedición para garantizar en buen estado de salud de todos.
Cumbre del Aconcagua en una fecha histórica
Los soldados destacaron que coronaron el Coloso de América justo el mismo día que hace 209 años inició el Cruce de los Andes, por eso mismo el grupo binacional se llamó "Ejército de los Andes", en conmemoración a este hecho histórico para ambos países.
Además, la última expedición conjunta entre el Ejército Argentino y el Ejército de Chile fue hace 25 años, lo que este ascenso marcó otro hito entre estas tropas de montaña.
"La actividad reafirmó la coordinación y la cooperación entre ambas Fuerzas en un escenario de alta montaña", manifestaron a través de las redes sociales luego que los andinistas llegaron a la cumbre del Aconcagua.