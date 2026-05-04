La ruta con el paisaje más bello de Argentina deleita con un destino soñado para quien se atreva a ir en bicicleta

Andar en bicicleta por ella no es tarea sencilla, pero sí una experiencia inolvidable para quienes buscan aventura y adrenalina. Muchos turistas y personas locales buscan desafiar este trayecto que combina naturaleza, historia y un paisaje mágico que solo se encuentra allí.

De la Ruta 40 a las termas: 60 kilómetros de ripio y aventura para los amantes de la bicicleta

Partiendo desde el pequeño paraje de El Sosneado, sobre la intersección de la Ruta 40 y la Provincial 220, el ciclista debe encarar un ascenso de 60 kilómetros por un terreno de ripio consolidado, piedras sueltas y sectores de arena que demandan una bicicleta de montaña con cubiertas anchas. El trayecto remonta el valle del río Atuel, ganando altura de forma constante hasta alcanzar los 2.000 metros aproximadamente sobre el nivel del mar.

A mitad de camino, la geografía se vuelve técnica. El serpenteo del camino imita la famosa Cuesta del Obispo, pero con la crudeza del clima andino. El viento, que suele soplar de frente durante la subida, se convierte en el principal rival a vencer. La planificación acá es vital porque exige una logística de carga completa con agua, comida y equipo de pernocte.

ir en bici al hotel el sosneado En las ruinas del hotel el Sonseado la magia de la naturaleza de única. Una experiencia más que imperdible, inolvidable, sobre todo si vas en bicicleta.

Algunas de las curiosidades más importantes son:

Distancia: 53,06 km

Desnivel positivo: 405 m

Dificultad técnica: moderado

Desnivel negativo: 405 m

Altitud máxima: 2.278 m

TrailRank: 33

Altitud mínima: 2.096 m

Tipo de ruta: circular

Mejor fecha para realizarla: diciembre, enero y febrero

Lo que hace única a esta travesía es su destino. El hotel hoy es una estructura esquelética que resguarda lo más valioso: sus piletas de aguas termales. Estas pozas, ricas en azufre y otros minerales, siguen activas a la intemperie. Para el deportista, sumergirse en ellas tras horas de pedaleo es un ritual de recuperación física y espiritual inigualable. Sin dudas, una ruta que vale la pena atravesar.