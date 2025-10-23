Cuál es la ruta con el camino más remoto y desafiante: parece un viaje a los confines de la civilización

Chile es un país que se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y la belleza de sus rutas escénicas. Sin embargo, entre todas estas rutas hay una que destaca por una particularidad: es un duro y solitario viaje hacia el fin del mundo.
Conducir por ella no es tarea sencilla, pero sí una experiencia inolvidable para quienes buscan aventura y adrenalina al volante. Muchos turistas y personas locales buscan desafiar este trayecto que combina naturaleza, historia y vértigo.
La ruta con el camino más remoto y desafiante
La Ruta 7 de Chile, también conocida como la Carretera Austral, es uno de los recorridos más impresionantes y extremos del mundo. Construida por el Ejército de Chile en la década de 1970, esta vía conecta a las comunidades más aisladas de la Patagonia chilena, atravesando paisajes donde la naturaleza impone su ley.
Con una extensión de 1.240 kilómetros, la Carretera Austral se inicia en Puerto Montt y culmina en Villa O’Higgins, en pleno corazón del sur patagónico. A lo largo del trayecto, los viajeros se enfrentan a un terreno salvaje: montañas cubiertas de niebla, bosques vírgenes, glaciares milenarios, ríos impetuosos y lagos de un azul profundo.
A pesar de que parte del camino está pavimentado, gran parte sigue siendo de ripio, lo que convierte el viaje en una verdadera aventura. En muchos tramos no hay señal de celular ni estaciones de servicio durante cientos de kilómetros, lo que obliga a los viajeros a prepararse con provisiones y combustible antes de partir.
Más que una carretera, la Ruta 7 es una travesía hacia los confines de la civilización, donde la soledad y la belleza se mezclan con la historia de quienes la construyeron. Fue una obra estratégica durante el gobierno de Augusto Pinochet, pensada para conectar los pueblos del sur que hasta entonces solo podían acceder por vía marítima o aérea.
Hoy en día recorrer esta ruta es una experiencia que atrae a aventureros de todo el mundo, motociclistas, ciclistas y viajeros que buscan desconectarse del ruido urbano y reencontrarse con la naturaleza en su estado más puro.
Características de esta ruta única e ideal para los aventureros del viaje
- Es una ruta que se extiende a lo largo de 1.240 km con aproximadamente 771 millas desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, conectando comunidades patagónicas antaño aisladas a través de algunos de los terrenos más implacables del planeta.
- Construir la carretera requirió décadas de excavar granito sólido.
- Algunos tramos permanecen sin pavimentar.
- Muestra un paisaje único: antiguos bosques de alerces, espectaculares fiordos chilenos, los Andes nevados y lagos de color turquesa alimentados por glaciares.
- El último tramo de Cochrane a Villa O'Higgins es el más desafiante. El camino se estrecha hasta convertirse en un solo carril excavado en acantilados con desniveles aterradores.