Cuál es la ruta con el camino más remoto y desafiante: parece un viaje a los confines de la civilización

ruta 7 de chile La ruta 7 de Chile es un camino difícil de cruzar y solo los mejores viajeros podrán hacerlo.

Con una extensión de 1.240 kilómetros, la Carretera Austral se inicia en Puerto Montt y culmina en Villa O’Higgins, en pleno corazón del sur patagónico. A lo largo del trayecto, los viajeros se enfrentan a un terreno salvaje: montañas cubiertas de niebla, bosques vírgenes, glaciares milenarios, ríos impetuosos y lagos de un azul profundo.

A pesar de que parte del camino está pavimentado, gran parte sigue siendo de ripio, lo que convierte el viaje en una verdadera aventura. En muchos tramos no hay señal de celular ni estaciones de servicio durante cientos de kilómetros, lo que obliga a los viajeros a prepararse con provisiones y combustible antes de partir.

Más que una carretera, la Ruta 7 es una travesía hacia los confines de la civilización, donde la soledad y la belleza se mezclan con la historia de quienes la construyeron. Fue una obra estratégica durante el gobierno de Augusto Pinochet, pensada para conectar los pueblos del sur que hasta entonces solo podían acceder por vía marítima o aérea.

Hoy en día recorrer esta ruta es una experiencia que atrae a aventureros de todo el mundo, motociclistas, ciclistas y viajeros que buscan desconectarse del ruido urbano y reencontrarse con la naturaleza en su estado más puro.

ruta 7 de chile La Carretera Austral de Chile, o Ruta 7, es un legendario recorrido por carretera para viajeros que buscan aventura y belleza natural.

Características de esta ruta única e ideal para los aventureros del viaje