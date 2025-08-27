¿Cuál es la ruta con más curvas de Argentina?

Camino de las 365 Curvas El Camino de las 365 Curvas, también llamado caracoles de Villavicencio, en la actualidad es una ruta turística que se encuentra en el corazón de la provincia de Mendoza, entre la localidad de Las Heras y la ciudad de Uspallata

La ruta con más curvas de Argentina: une Las Heras con Uspallata

En Argentina existen carreteras icónicas que atraen al mundo, una de las más llamativas se encuentra en Mendoza y es conocida como la ruta con más curvas del país: la Ruta Provincial 52, popularmente llamada Camino de las 365 Curvas.

La Ruta Provincial 52 atraviesa un paisaje montañoso único. Su trazado conecta la localidad mendocina de Las Heras con la ciudad de Uspallata, atravesando la Reserva Natural Villavicencio, un área protegida de gran valor ambiental y turístico.

Este camino serpenteante, lleno de subidas y bajadas, se ganó su fama debido a la gran cantidad de curvas que lo conforman, razón por la cual muchos la llaman el “Camino de las 365 curvas”, aunque en la práctica el número exacto varía.

Si bien la ruta es un atractivo turístico, también es un desafío para los conductores. Sus curvas cerradas, la altura y las condiciones climáticas de montaña exigen una conducción cuidadosa. Por eso, es recomendable transitarla en horarios diurnos, con vehículos en buen estado y a baja velocidad.

Embed - El Camino de las 365 curvas - Villavicencio, Mendoza Este video ejemplifica a la perfección cada detalle que atraviesa esta hermosa ruta argentina

Historia y características de esta ruta