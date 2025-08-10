La única provincia de Argentina cuyo nombre se describe a sí misma: cuál es el origen y qué significa

Provincia de Entre Rios Entre Ríos es una provincia de la región de Mesopotamia en el noreste de Argentina, entre los ríos Paraná y Uruguay

El nombre “Entre Ríos” significa literalmente “entre ríos”, y hace referencia a la posición geográfica de la provincia, que está delimitada por grandes cursos de agua. Según el sitio COMUNICA, estos son:

El río Paraná, al oeste

El río Uruguay, al este

Guayquiraró,

Mocoretá,

Basualdo y Tunas al norte

Esta situación única convierte a Entre Ríos en una gran isla continental dentro de Argentina, insertada entre dos de los ríos más importantes del país y del continente.

Provincia de Entre Rios (1) Imagen alusiva de un día cotidiano en la provincia

El término que lo caracteriza comenzó a utilizarse a finales del siglo XVIII e inicios del XIX para referirse a este territorio ubicado entre los ríos Paraná y Uruguay. La zona formaba parte originalmente del Virreinato del Río de la Plata y luego fue un territorio disputado por distintas jurisdicciones.

El nombre fue popularizado durante las luchas independentistas, cuando José Gervasio Artigas impulsó la organización de la región en la denominada Liga de los Pueblos Libres. En ese contexto, la región “Entre Ríos” fue reconocida como una unidad política autónoma, y el nombre comenzó a adquirir carácter oficial.

Fue formalmente reconocida como provincia en 1814, y su nombre quedó establecido desde entonces.

Curiosidades de la provincia