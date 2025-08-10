Investigación del Conicet: el "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona" se despiden del streaming

Conicet mar estrella culona La "estrella de mar culona" fue una de las mayores atracciones que dejó la investigación de los científicos argentinos Foto noticiasargentinas.com

La misión de los científicos del instituto especializado y del Conicet se centró en caracterizar hábitats vulnerables, documentar especies profundas e identificar el impacto humano en la región, como la presencia de microplásticos y basura marina.

Algunos de los hallazgos más destacados de la expedición científica fueron la primera documentación de un “pulpo Dumbo” en aguas argentinas, una “estrella de mar culona”, calamares rojos voladores y peces telescopio, que llamaron la atención por sus formas y colorido.

El jefe de la expedición denominada “Cañón Submarino de Mar Del Plata: Talud Continental IV”, Daniel Lauretta, festejó el impacto positivo que tuvo la transmisión en vivo en términos de comunicación pública de la ciencia.

“Que cualquier persona pueda conectarse desde su casa y ver en vivo lo que estamos viendo nosotros, es una oportunidad única. De repente, la ciencia deja de ser algo lejano o inaccesible, y se vuelve parte del día a día. Además, nos obliga a explicar lo que hacemos de forma clara, sin vueltas, para que cualquiera lo pueda entender y disfrutar. Es una forma de abrir las puertas del barco, del laboratorio, y del fondo del mar, todo al mismo tiempo”, comentó el científico, según el informe de pagina12.com.ar.

Una vez finalizad la travesía, en la tarde de este domingo, todo el material audiovisual y los datos analizados, incluidos los modelos 3D de especies emblemáticas, se publicarán en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank, en tanto que toda la información también estará disponible en formatos educativos para escuelas, museos y clubes de ciencia.

Conicet mar pulpo El "pulpo Dumbo" fue una especie que llamó la atención de todos por sus colores y su desplazamiento en las profundidades Foto gentileza conicet.gov.ar

Para quienes quieran ser testigos de esta última inmersión, sencillamente se debe ingresar al canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute y sumarse a la transmisión en tiempo real.

El buque Falkor (too), de gran protagonismo en la expedición por su estructura y por el equipamiento científico, se trasladará a las costas de Montevideo, Uruguay, para iniciar una nueva campaña científica que se realizará entre el 22 de agosto al 19 de septiembre, y después retornará a la Argentina entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre para investigar un sistema de cañones submarinos a 500 kilómetros de Viedma y otro a 450 kilómetros de Rawson, en Chubut, en nuevas experiencias científicas.