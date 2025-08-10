Dos camiones chocaron en la Ruta 7 y una persona tuvo que ser rescatada por Bomberos

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la Ruta 7, en el kilómetro 1.202, conocido como Curva del Yeso, pasando Punta de Vacas. El paso a Chile estuvo interrumpido por algunos minutos pero fue reestablecido.
Los protagonistas del choque fueron un camión que transportaba mercadería y un vehículo particular. En este último viajaba un pasajero que tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos, aunque sólo sufrió algunos golpes, ninguno de gravedad.
Por la forma en que quedaron los vehículos, el tránsito estuvo suspendido por más de quince minutos. Tras el trabajo coordinado entre Bomberos, Policía de Mendoza y Policía Vial, la circulación fue nuevamente habilitada.