Dos camiones chocaron en la Ruta 7 y una persona tuvo que ser rescatada por Bomberos

Los protagonistas del choque fueron un camión que transportaba mercadería y un vehículo particular. En este último viajaba un pasajero que tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos, aunque sólo sufrió algunos golpes, ninguno de gravedad.

Paso a Chile accidente de tránsito Imágenes del choque.

Por la forma en que quedaron los vehículos, el tránsito estuvo suspendido por más de quince minutos. Tras el trabajo coordinado entre Bomberos, Policía de Mendoza y Policía Vial, la circulación fue nuevamente habilitada.