Secretos de jardinería: ¿cómo puedo frenar la pudrición de las raíces de mis plantas del hogar?

raíces plantas Es muy común que las plantas mueran por exceso de agua más que por sequía

Jardinería en el hogar: por qué se pudren las raíces de mis plantas y como evitarlo

Las raíces de las plantas se pudren por dos motivos básicos: exceso de humedad acompañado de un mal drenaje. Es importante prevenir antes que curar y chequear con frecuencia el estado del sustrato, las raíces, los orificios de la maceta y controlar la cantidad de riego.

Cuando las raíces de las plantas comienzan a pudrirse lo vas a notar primero en las hojas y tallos. El exceso de humedad generado por un mal riego, primero tiñe las hojas de amarillo y ablanda los tallos poco a poco hasta ocasionar la caída repentina. Además, las raíces tienen mal olor y se tornan de un color marrón intenso.

planta fuera de la maceta Cada planta tiene necesidades diferentes de riego y humedad

Paso a paso: cómo recuperar una planta con las raíces podridas

Si esto ya está pasando en las plantas de tu hogar no te preocupes. Expertos en jardinería recomiendan detener el riego por unos días apenas detectes las señales de putrefacción.

Si las hojas siguen empeorando, vas a tener que retirar la planta de la maceta y dejar que el sustrato se seque a temperatura templada, al igual que las raíces.

Retira todo el sustrato viejo y mojado y revisa bien las raíces. Si encuentras ramificaciones blandas, malolientes y marrones, quítalas con una tijera de jardinería. Deja solo las raíces sanas de las plantas y coloca un sustrato nuevo, húmedo pero no mojado.

regar plantas La raíces dependen directamente de los nutrientes, agua y drenaje de la tierra

No olvides revisar la maceta, secarla bien y comprobar que los orificios filtran bien. De esta manera puedes recuperar tus plantas en mal estado y tomar medidas de prevención y jardinería para evitar que el problema se repita, como colocar perlitas de minerales y reducir el riego de la especie.