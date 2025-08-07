Inicio Sociedad Sansevieria
Un chorrito de este abono casero y tu sansevieria o lengua de suegra tendrá flores en pocas semanas

Con dos ingredientes que tienes en casa podrás elaborar un potente abono casero rico en nutrientes para estimular la floración de la sansevieria

Walter Vasquez
Descubre cómo preparar un abono casero para que la lengua de suegra tenga flores.

La sansevieria es una planta que, con las condiciones adecuadas, puede florecer de manera elegante. Expertos en jardinería señalan que, para que esto suceda, una buena opción será acudir a un potente abono casero. A continuación te explicaré con qué ingredientes puedes elaborar uno y así disfrutar de la belleza de las flores que pueden salir de una lengua de suegra.

Jardinería: cómo preparar un abono casero para hacer florecer a la sansevieria

Las flores de una sansevieria se destacan por verse sofisticadas en cualquier rincón del hogar, por lo que le darán un plus a la decoración de tu sala. Para que el ejemplar florezca de forma vigorosa, se recomienda dotar a la planta de nitrógeno, potasio y calcio.

Expertos en jardinería recomiendan poner en práctica este abono casero para tu lengua de suegra.

De acuerdo a lo que cuentan expertos en jardinería, con una mezcla casera elaborada con cáscaras de banana, una cucharada de canela en polvo y un poco de agua, tendremos un aliado para estimular el crecimiento de flores en esta suculenta.

Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en buscar las cáscaras de dos bananas y dejarlas secar al sol durante dos días. En caso de querer preparar el abono casero ya mismo, puedes introducir las cáscaras al horno y deshidratarlas durante 30 minutos.

Hecho esto, habrá que buscar un recipiente, agregar las cáscaras secas y añadir medio litro de agua y una cucharada de canela. Mezclar bien e introducir la preparación en una licuadora para procesar todos los ingredientes.

Luego será turno de volcar la mezcla en un recipiente y colocar el envase en un lugar oscuro, dejando reposar entre 12 y 24 horas. A continuación, colar para quitar los trozos de cáscaras y así obtener un potente abono casero líquido.

Con este abono casero podrás estimular la floración de la sansevieria.

Para aplicarlo sobre la sansevieria, bastará con regar el sustrato con este abono casero líquido. Procura realizarlo en un momento donde la tierra esté seca, para evitar encharcar las raíces con la preparación. Es importante saber que este truco no reemplaza el riego de la suculenta, por ende, no deberá suspenderse.

Una vez que comenzamos a aplicar el abono casero cada dos semanas sobre el sustrato de la lengua de suegra, veremos cómo la planta empieza su proceso de floración. En pocos días verás las primeras flores en la maceta de tu sansevieria.

