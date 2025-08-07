Un chorrito de este abono casero y tu sansevieria o lengua de suegra tendrá flores en pocas semanas

Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en buscar las cáscaras de dos bananas y dejarlas secar al sol durante dos días. En caso de querer preparar el abono casero ya mismo, puedes introducir las cáscaras al horno y deshidratarlas durante 30 minutos.

Hecho esto, habrá que buscar un recipiente, agregar las cáscaras secas y añadir medio litro de agua y una cucharada de canela. Mezclar bien e introducir la preparación en una licuadora para procesar todos los ingredientes.

Luego será turno de volcar la mezcla en un recipiente y colocar el envase en un lugar oscuro, dejando reposar entre 12 y 24 horas. A continuación, colar para quitar los trozos de cáscaras y así obtener un potente abono casero líquido.

jardinería lengua de suegra flores sansevieria.jpg Con este abono casero podrás estimular la floración de la sansevieria.

Para aplicarlo sobre la sansevieria, bastará con regar el sustrato con este abono casero líquido. Procura realizarlo en un momento donde la tierra esté seca, para evitar encharcar las raíces con la preparación. Es importante saber que este truco no reemplaza el riego de la suculenta, por ende, no deberá suspenderse.

Una vez que comenzamos a aplicar el abono casero cada dos semanas sobre el sustrato de la lengua de suegra, veremos cómo la planta empieza su proceso de floración. En pocos días verás las primeras flores en la maceta de tu sansevieria.