Mejor que el árbol de jade: la planta de tronco trenzado que exige pocos cuidados de jardinería y atrae dinero

Esta planta de pocos cuidados de jardinería se destaca por tener mejores cualidades que el árbol de jade. Descubre todo su potencial

Walter Vasquez
Esta planta tiene nobles propiedades energéticas y es de fácil cuidado.

Entre las plantas místicas que venera el Feng Shui y quienes practican sus postulados, el árbol de jade tiene un lugar especial. Sin embargo, no es el único ejemplar. De hecho, hoy te hablaré de otra especie que demanda pocos cuidados de jardinería y que tiene mejores propiedades energéticas, al punto tal de atraer dinero, prosperidad y buena suerte, entre otras.

Jardinería: esta planta es mejor que el árbol de jade y más fácil de cuidar

El árbol de jade es una planta con múltiples beneficios, según el Feng Shui. Sin embargo, la Crassula ovata se enferma con frecuencia, al mismo tiempo que se debilita ante el más mínimo exceso de hidratación. Por este motivo, te recomiendo reemplazar dicha suculenta y tener en casa una pachira.

Conocida también como árbol del dinero, la pachira se destaca por tener un tronco trenzado, mucho más elegante que el árbol de jade, y un follaje verde y vibrante que potenciará la belleza de cualquier rincón del hogar. Esta planta es originaria de la zona de América Central y Sudamérica, siendo popular en países como Guatemala, Brasil y México.

Pachira, la planta que llega para destronar al árbol de jade.

Según cuentan el canal de YouTube ‘Plantas y Jardines’, el árbol del dinero no exige muchos cuidados de jardinería, siendo un ejemplar perfecto para novatos. Aunque, es cierto también que hay que tener en cuenta algunas consideraciones para que la pachira crezca saludable.

Por ejemplo, los especialistas resaltan la importancia de la humedad, sugiriendo que es beneficioso rociar sus hojas con agua, lo que ayuda a recrear el ambiente tropical que le gusta. Al mismo tiempo, esta planta no debe estar debajo del aire acondicionado o cerca del calefactor o estufa, ya que se resecará y sus hojas se pondrán amarillas.

En lo que respecta a su ubicación, la pachira prefiere mucha luz, pero indirecta. La exposición directa al sol podría ser perjudicial. Mientras que el riego deberá ser cada 10 días o cada vez que el sustrato esté seco, evitando encharcar y utilizando preferentemente agua de lluvia o embotellada.

Esta planta es un talismán para el dinero, según el Feng Shui.

Finalmente, en lo que concierne a los cuidados de jardinería, la pachira debe tener un sustrato que permita una eficiente absorción y expulsión del agua. Si lo deseas, puedes agregarle perlitas.

Por otro lado, en lo que respecta a sus cualidades energéticas, el árbol del dinero tiene la reputación de atraer vibras monetarias, canalizándolas hacia el crecimiento personal y el desarrollo económico. El Feng Shui la vincula con la buena suerte y el equilibrio, al mismo tiempo que sugiere colocarla en un sector de la casa vinculada con la riqueza, según indicaciones del mapa Bagua.

