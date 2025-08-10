Mejor que el árbol de jade: la planta de tronco trenzado que exige pocos cuidados de jardinería y atrae dinero

pachira Pachira, la planta que llega para destronar al árbol de jade.

Según cuentan el canal de YouTube ‘Plantas y Jardines’, el árbol del dinero no exige muchos cuidados de jardinería, siendo un ejemplar perfecto para novatos. Aunque, es cierto también que hay que tener en cuenta algunas consideraciones para que la pachira crezca saludable.

Por ejemplo, los especialistas resaltan la importancia de la humedad, sugiriendo que es beneficioso rociar sus hojas con agua, lo que ayuda a recrear el ambiente tropical que le gusta. Al mismo tiempo, esta planta no debe estar debajo del aire acondicionado o cerca del calefactor o estufa, ya que se resecará y sus hojas se pondrán amarillas.

En lo que respecta a su ubicación, la pachira prefiere mucha luz, pero indirecta. La exposición directa al sol podría ser perjudicial. Mientras que el riego deberá ser cada 10 días o cada vez que el sustrato esté seco, evitando encharcar y utilizando preferentemente agua de lluvia o embotellada.

pachira planta Esta planta es un talismán para el dinero, según el Feng Shui.

Finalmente, en lo que concierne a los cuidados de jardinería, la pachira debe tener un sustrato que permita una eficiente absorción y expulsión del agua. Si lo deseas, puedes agregarle perlitas.

Por otro lado, en lo que respecta a sus cualidades energéticas, el árbol del dinero tiene la reputación de atraer vibras monetarias, canalizándolas hacia el crecimiento personal y el desarrollo económico. El Feng Shui la vincula con la buena suerte y el equilibrio, al mismo tiempo que sugiere colocarla en un sector de la casa vinculada con la riqueza, según indicaciones del mapa Bagua.