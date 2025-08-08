En qué lugares de casa NO debe estar el árbol de jade según el Feng Shui

Constantemente dejamos en claro que los rituales y amuletos del Feng Shui suelen estar protagonizados por plantas, piedras y algunos ingredientes que solemos tener en casa. Estos elementos se destacan, por sobre los demás, por sus cualidades energéticas, y entre ellos aparece el árbol de jade, liderando entre las más poderosas para esta filosofía.

De acuerdo a la mirada de aquellos que más saben sobre el Feng Shui, el árbol de jade está vinculada a las energías de buena suerte, abundancia y prosperidad, y es que no es una planta, sino que básicamente funciona como un amuleto o imán. Además, se cree que este elemento permite que la estabilidad y amabilidad fluya durante la casa.

arbol de jade, atraccion.jpg

En qué lugares de la casa el Feng Shui recomienda no poner árbol de jade

Existen diferentes maneras de potenciar los poderes de cada uno de los elementos destacados por el Feng Shui, y es que por ejemplo, se puede trabajar en conjunto entre ellos mediante un ritual, o también colocarla en un lugar en particular para hacer más fuerte una energía en particular. Esto ocurre inclusive con el árbol de jade.

Como hay maneras de potenciar el árbol de jade ubicándolo en ciertos espacios de la casa, hay especialistas del Feng Shui que aseguran que esta planta no debe ocupar determinados lugares. Estos son los siguientes: