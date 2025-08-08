En qué lugares de casa NO debe estar el árbol de jade según el Feng Shui

El pensamiento del Feng Shui viene creciendo firme en los últimos años, y es que cada vez más personas se alinean a estos pensamientos enfocados en las energías. En este contexto, el árbol de jade ocupa un rol clave, por lo poderosa que se vuelve en relación con las energías de abundancia y prosperidad.

El árbol de jade de por sí ya es un elemento sumamente poderoso ante los ojos del Feng Shui, pero existen diversas maneras de potenciar sus cualidades, por ejemplo, colocándolos en determinados sitios de casa. Aun así, hay recomendaciones a seguir, ya que nos puede jugar en contra, y los que más saben de esta filosofía, aseguran que hay espacios de casa donde la planta no debe estar.

Árbol de Jade.jpg

Feng Shui: cuáles son los beneficios de tener un árbol de jade

El Feng Shui suele destacarse por tratarse una filosofía de vida que cuenta con rituales y amuletos que ayudan a equilibrar y armonizar las energías del entorno de la persona. Con el objetivo de concretar objetivos vinculados al amor, trabajo, salud y dinero, esta mirada oriental intenta llevar a cabo los distintos trabajos usando muchas veces elementos que comúnmente tenemos en nuestra casa.

Constantemente dejamos en claro que los rituales y amuletos del Feng Shui suelen estar protagonizados por plantas, piedras y algunos ingredientes que solemos tener en casa. Estos elementos se destacan, por sobre los demás, por sus cualidades energéticas, y entre ellos aparece el árbol de jade, liderando entre las más poderosas para esta filosofía.

De acuerdo a la mirada de aquellos que más saben sobre el Feng Shui, el árbol de jade está vinculada a las energías de buena suerte, abundancia y prosperidad, y es que no es una planta, sino que básicamente funciona como un amuleto o imán. Además, se cree que este elemento permite que la estabilidad y amabilidad fluya durante la casa.

arbol de jade, atraccion.jpg

En qué lugares de la casa el Feng Shui recomienda no poner árbol de jade

Existen diferentes maneras de potenciar los poderes de cada uno de los elementos destacados por el Feng Shui, y es que por ejemplo, se puede trabajar en conjunto entre ellos mediante un ritual, o también colocarla en un lugar en particular para hacer más fuerte una energía en particular. Esto ocurre inclusive con el árbol de jade.

Como hay maneras de potenciar el árbol de jade ubicándolo en ciertos espacios de la casa, hay especialistas del Feng Shui que aseguran que esta planta no debe ocupar determinados lugares. Estos son los siguientes:

  • Cocina
  • Baño
  • Dormitorios

