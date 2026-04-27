¿Un insulto hizo enfurecer a Esteban Andrada?: cómo se desencadenó la agresión del arquero

El arquero mendocino Esteban Andrada podría recibir una dura sanción tras agredir a un rival este domingo en el fútbol español. Pidió disculpas tras el hecho que se produjo en el clásico entre Zaragoza y Huesca, por la Segunda División.
Andrada, quien nació en San Martín hace 35 años y juega para Zaragoza, que previamente había recibido la tarjeta roja, podría ser suspendido por 12 partidos, además de la fecha que deberá cumplir por la expulsión.
Tras golpear a su rival hiubo una batalla campal en un partido caliente, en el que se jugaban puntos importantes para evitar pelear por el descenso a la tarcera categoría.
Cómo fue el hecho donde Esteban Andrada agredió a un rival
El guardameta, que defendió el arco de Boca en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, en el final del partido entre Zaragoza y Huesca.
Tras recibir la eoja el futbolista argentino tuvo un ataque de furia, fue corriendo hacia un jugador rival y lo agredió con un fuerte puñetazo.
Tanto el Zaragoza como el Huesca se encuentran en puestos de descenso y luchan por evitar bajar a la tercera categoría del fútbol español.
El insulto que habría hecho enfurecer a Esteban Andrada
En medio de la revisión del VAR por una supuesta agresión física de Dani Tassende, del Zaragoza, sobre Daniel Luna, de Huesca (luego se fue expulsado), y antes de que se reanudara el juego con el tiro libre que precisamente Andrada iba a lanzar al área, el diario Sports dijo que el arquero argentino habría recibido un insulto de tono homofóbico por parte de Pulido. Según versiones, le habría dicho: "maricón".
Si bien es algo extraoficial, luego Andrada empujó a Pulido, fue expulsado y vino la agresión del arquero.