¿Un insulto hizo enfurecer a Esteban Andrada?: cómo se desencadenó la agresión del arquero

Tras golpear a su rival hiubo una batalla campal en un partido caliente, en el que se jugaban puntos importantes para evitar pelear por el descenso a la tarcera categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2048474152319799731&partner=&hide_thread=false Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Cómo fue el hecho donde Esteban Andrada agredió a un rival

El guardameta, que defendió el arco de Boca en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, en el final del partido entre Zaragoza y Huesca.

Tras recibir la eoja el futbolista argentino tuvo un ataque de furia, fue corriendo hacia un jugador rival y lo agredió con un fuerte puñetazo.

Tanto el Zaragoza como el Huesca se encuentran en puestos de descenso y luchan por evitar bajar a la tercera categoría del fútbol español.

El insulto que habría hecho enfurecer a Esteban Andrada

En medio de la revisión del VAR por una supuesta agresión física de Dani Tassende, del Zaragoza, sobre Daniel Luna, de Huesca (luego se fue expulsado), y antes de que se reanudara el juego con el tiro libre que precisamente Andrada iba a lanzar al área, el diario Sports dijo que el arquero argentino habría recibido un insulto de tono homofóbico por parte de Pulido. Según versiones, le habría dicho: "maricón".

Si bien es algo extraoficial, luego Andrada empujó a Pulido, fue expulsado y vino la agresión del arquero.