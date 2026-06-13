Torneo Federal A: FADEP y Huracán Las Heras serán protagonistas en la 13ra fecha

El equipo maipucino buscará su cuarta victoria en el certamen y además en condición de local. Le ganó en su cancha a Atenas (4-0), Huracán Las Heras (1-0) y Costa Brava (2-0)

Argentino de Monte Maíz es el puntero del grupo con 18 puntos. Viene de ganarle 2 a 0 al Deportivo Rincón de local. El Raya ha obtenido cinco victorias, tres empates y tres derrotas.

La probable formación de FADEP vs. Argentino de Monte Maíz

Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener, serían los once de Diego Pozo.

Huracán uno. Pablo Jofré es el entrenador de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras buscará su recuperación en calle Olascoaga ante Atenas

Huracán Las Heras jugará ante Atenas de Río Cuarto, en el estadio General San Martín, desde las 15.30, bajo el arbitraje de José Díaz de Villa Mercedes. El Globo viene de sufrir una dura derrota de visitante por 3 a 0 ante Cipolletti y buscará volver a ganar.

El equipo conducido por Pablo Jofré se ubica séptimo con 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Atenas de Río Cuarto viene de igualar sin goles ante Atlético San Martín. El Albo se ubica segundo con 17 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y tres derrotas.

La probable formación de Huracán Las Heras vs. Atenas de Río Cuarto

Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandto Toledo y Juan Bonet, serían los once titulares del Globo.

La tabla de posiciones de la Zona 3 donde están los mendocinos