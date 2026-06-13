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Torneo Federal A: FADEP y Huracán Las Heras serán protagonistas en la 13ra fecha

FADEP se medirá de local este domingo con Argentino de Monte Maíz y Huracán Las Heras jugará en su cancha con Atenas, por la 13ª fecha del Federal A.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras y FADEP  tendrán acción este domingo en el Federal A.

Huracán Las Heras y FADEP  tendrán acción este domingo en el Federal A.

FADEP y Huracán Las Heras protagonizarán este domingo la 13ra fecha de la fase inicial de la Zona 3 del Torneo Federal A. Los dos equipos mendocinos que participan en la categoría disputarán sus compromisos en condición de local. Atlético San Martín estará libre en esta jornada.

FADEP1
FADEP buscará una nueva victoria de local ante el puntero Argentino de Monte Maíz.

FADEP buscará una nueva victoria de local ante el puntero Argentino de Monte Maíz.

FADEP recibe al puntero Argentino de Monte Maíz

Este domingo desde las 11.30, FADEP se enfrentará con el puntero Argentino de Monte Maíz, por la 13ra fecha de la fase de grupos de la Zona 3 del Torneo Federal A. El partido se jugará en el Predio de Russell y contará con el arbitraje del salteño Ramón Federico Guaymas Tornero.

Gonzalo Klusener.
Gonzalo Klusener, el goleador de FADEP.

Gonzalo Klusener, el goleador de FADEP.

El equipo dirigido por Diego Pozo viene de igualar sin goles de visitante ante Deportivo Rincón de Neuquén y luego tuvo fecha libre. El conjunto de Russell suma 13 puntos, acumula 3 triunfos, 4 empates, y 3 derrotas y se ubica quinto.

El equipo maipucino buscará su cuarta victoria en el certamen y además en condición de local. Le ganó en su cancha a Atenas (4-0), Huracán Las Heras (1-0) y Costa Brava (2-0)

Argentino de Monte Maíz es el puntero del grupo con 18 puntos. Viene de ganarle 2 a 0 al Deportivo Rincón de local. El Raya ha obtenido cinco victorias, tres empates y tres derrotas.

La probable formación de FADEP vs. Argentino de Monte Maíz

Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener, serían los once de Diego Pozo.

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Pablo Jofr&eacute; es el entrenador de Hurac&aacute;n Las Heras.

Pablo Jofré es el entrenador de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras buscará su recuperación en calle Olascoaga ante Atenas

Huracán Las Heras jugará ante Atenas de Río Cuarto, en el estadio General San Martín, desde las 15.30, bajo el arbitraje de José Díaz de Villa Mercedes. El Globo viene de sufrir una dura derrota de visitante por 3 a 0 ante Cipolletti y buscará volver a ganar.

El equipo conducido por Pablo Jofré se ubica séptimo con 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Atenas de Río Cuarto viene de igualar sin goles ante Atlético San Martín. El Albo se ubica segundo con 17 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y tres derrotas.

La probable formación de Huracán Las Heras vs. Atenas de Río Cuarto

Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandto Toledo y Juan Bonet, serían los once titulares del Globo.

La tabla de posiciones de la Zona 3 donde están los mendocinos

Tabla Federal A.

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