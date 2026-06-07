Huracán Las Heras sufrió una dura derrota en Río Negro frente a Cipolletti

En el complemento el Globo se quedó con diez jugadores por la expulsión de Giordano a los 10 segundos y de este manera Huracán, que venía de ganarle de local a Juventud Unida de San Luis, sufrió su primera caída con Pablo Jofré como entrenador.

Con este resultado el equipo de calle Olascoaga se ubica 7mo con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 4 derrotas) y está a 5 puntos del líder del Grupo C que es Argentino de Argentino de Monte Maíz (18).

Por la 13ra fecha Huracán Las Heras jugará en el estadio General San Martín ante Atenas de Río Cuarto.

Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchiafico, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Brandon Obregón; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Arian Giordano;Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Estadio: Cipolletti

Árbitro: Fernando Rekers

Goles: PT: 42’ Acevedo (C), 19’ Peralta y 35’ Acevedo (C)

Cambios: PT: 36’ Marcos Sosa por Arciero (HLH), Máximo Rodríguez , Leandro Moya y Aldo Araujo por González, Dieli y Algozino (HLH), ST: 10’ Maximiliano López y Sergio Rankehue por Lucero y García (C)