Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Torneo Federal A

Huracán Las Heras sufrió una dura derrota en Río Negro frente a Cipolletti

Huracán Las Heras sufrió una dura caída en condición de visitante ante Cipolletti de Río Negro, por la 12da fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A

Por UNO
Huracán Las Heras tropezó en el Alto Valle.

Huracán Las Heras tropezó en el Alto Valle.

Huracán Las Heras sufrió una dura caída por 3 a 0 en condición de visitante ante Cipolletti de Río Negro, por la 12da fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.

Federico Acevedo a los 42’ del primer tiempo marcó el primer gol para el Albinegro y luego, a los 19' del complemento Nicolás Peralta anotó el segundo y a los 39’ llegó el tercero del propio Acevedo.

Huracan 2
Huracán Las Heras sufrió su primera derrota con Pablo Jofré como DT.

Huracán Las Heras sufrió su primera derrota con Pablo Jofré como DT.

En el complemento el Globo se quedó con diez jugadores por la expulsión de Giordano a los 10 segundos y de este manera Huracán, que venía de ganarle de local a Juventud Unida de San Luis, sufrió su primera caída con Pablo Jofré como entrenador.

Con este resultado el equipo de calle Olascoaga se ubica 7mo con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 4 derrotas) y está a 5 puntos del líder del Grupo C que es Argentino de Argentino de Monte Maíz (18).

Por la 13ra fecha Huracán Las Heras jugará en el estadio General San Martín ante Atenas de Río Cuarto.

Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchiafico, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Brandon Obregón; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Arian Giordano;Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Estadio: Cipolletti

Árbitro: Fernando Rekers

Goles: PT: 42’ Acevedo (C), 19’ Peralta y 35’ Acevedo (C)

Cambios: PT: 36’ Marcos Sosa por Arciero (HLH), Máximo Rodríguez , Leandro Moya y Aldo Araujo por González, Dieli y Algozino (HLH), ST: 10’ Maximiliano López y Sergio Rankehue por Lucero y García (C)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas