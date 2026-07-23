El piloto argentino del equipo Alpine Franco Colapinto se mostró molesto por la decisión de la dirigencia de la Fórmula 1 por ubicarlo en la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Hungría junto a los españoles Sainz y Alonso, apenas unos días después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.
La bronca de Franco Colapinto por la conferencia de prensa con los españoles tras el Gran Premio de Austria
Franco Colapinto se quejó de la organización del Gran Premio de Austria por tener que compartir la conferencia con el españoles tras la derrota en el Mundial
El corredor nacido en Pilar, Buenos Aires, se quejó y calificó la situación vivida en el Gran Premio de Austria con sus colegas ibéricos como "una decisión desacertada de la organización".
Franco Colapinto sobre la conferencia de prensa en Austria: "Es una vergüenza"
En una entrevista exclusiva con el periodista de ESPN Juan Fossaroli, éste le consultó si creía que la elección había sido intencional y Colapinto respondió muy ofuscado que le pareció armado "a propósito".
"No, es una vergüenza. Es que estoy de malhumor, voy a mejorar, pero estoy prendido fuego. Pero sí, tengo la conferencia con ellos, seguramente hablemos de Fórmula 1", expresó el pilarense, dejando entrever una "chicana".
El argentino también apeló al humor para referirse a Carlos Sainz, quien días antes había manifestado que el impacto por el Mundial le duraría apenas unos días.
"Por suerte Sainz había dicho que después de cuatro o cinco días se iba a olvidar del Mundial, así que seguro ya se habrá olvidado", comentó ya en tono jocoso.
Sin embargo, el resultado de la final terminó siendo uno de los temas centrales de la conferencia ya que al ser consultado por la consagración de España, Colapinto reconoció el mérito del campeón, aunque dejó en claro su respaldo a la Albiceleste.
"Fue duro. España ha jugado el mejor fútbol del Mundial y son los merecedores campeones. Estoy orgulloso de Argentina", expresó.
La presencia de Colapinto junto a dos referentes españoles de la categoría generó repercusión por el contexto en el que se produjo, ya que la conferencia se realizó pocos días después de la definición de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Franco Colapinto se mostró incomodo en la entrevista, aunque mantuvo un tono respetuoso al analizar el rendimiento del seleccionado español y evitó alimentar cualquier polémica con sus colegas, pero insistió en que el foco de la conferencia debía estar puesto en la actividad de la Fórmula 1.
En pocas palabras
- Colapinto criticó la organización de la F1 por su conferencia en el GP de Austria junto a españoles.
- El piloto argentino calificó la situación como "una vergüenza" y "desacertada".
- El corredor de Alpine lamentó que la Fórmula 1 se mezclara con el contexto del Mundial de Fútbol.