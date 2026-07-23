La bronca de Franco Colapinto por la conferencia de prensa con los españoles tras el Gran Premio de Austria

"No, es una vergüenza. Es que estoy de malhumor, voy a mejorar, pero estoy prendido fuego. Pero sí, tengo la conferencia con ellos, seguramente hablemos de Fórmula 1", expresó el pilarense, dejando entrever una "chicana".

El argentino también apeló al humor para referirse a Carlos Sainz, quien días antes había manifestado que el impacto por el Mundial le duraría apenas unos días.

"Por suerte Sainz había dicho que después de cuatro o cinco días se iba a olvidar del Mundial, así que seguro ya se habrá olvidado", comentó ya en tono jocoso.

Sin embargo, el resultado de la final terminó siendo uno de los temas centrales de la conferencia ya que al ser consultado por la consagración de España, Colapinto reconoció el mérito del campeón, aunque dejó en claro su respaldo a la Albiceleste.

"Fue duro. España ha jugado el mejor fútbol del Mundial y son los merecedores campeones. Estoy orgulloso de Argentina", expresó.

La presencia de Colapinto junto a dos referentes españoles de la categoría generó repercusión por el contexto en el que se produjo, ya que la conferencia se realizó pocos días después de la definición de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Franco Colapinto se mostró incomodo en la entrevista, aunque mantuvo un tono respetuoso al analizar el rendimiento del seleccionado español y evitó alimentar cualquier polémica con sus colegas, pero insistió en que el foco de la conferencia debía estar puesto en la actividad de la Fórmula 1.