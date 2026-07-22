¡Se pudrió! Franco Colapinto y Maia Reffico separados

Franco Colapinto se separó de Maia Reffico.

El 14 de julio, Maia Reffico cumplió 26 años y Franco Colapinto no publicó ningún mensaje felicitándola lo que inició las sospechas sobre la crisis en la pareja.

¿Quién es Maia Reffico, la actriz que se robó el corazón de Franco Colapinto?

Maia Reficco nació en Boston (Estados Unidos), pero cuando era aún una niña se vino a vivir a la Argentina junto con sus padres. Saltó a la fama nacional cuando fue elegida para interpretar el rol de Kally Ponce en la serie "Kally's Mashup" de Nickelodeon Latinoamérica.

Su gran salto a Hollywood se dio cuando se metió en la piel de Noa Olivar, personaje de la serie remake "Pretty Little Liars". Luego hizo su debut en Broadway en el musical "Hadestown" donde interpretó a Eurídice y trabajó con Jordan Fisher.

Además Reficco ha protagonizado producciones como "Do Revenge" junto a Camila Mendes y Maya Hawke, "La Dolce Villa" de Netflix y la reciente "One Fast Move" de Prime Video donde comparte pantalla con el actor K J Apa.

Reficco también está muy enfocada en su carrera como cantante solista, y a sus 25 años ha lanzado varios sencillos, los cuales se pueden escuchar todos en YouTube y en diversas plataformas de música.