Prime Video: la argentina Maia Reficco arrasa en la película más vista a nivel mundial

Amazon Prime Video One Fast Move.jpg Película 'One Fast Move', disponible en Prime Video.

¿De qué trata la película 'Una maniobra arriesgada'?

"Un joven sin recursos trata de reconectar con su distanciado padre mientras lucha por convertirse en piloto profesional de motociclismo. Con la ayuda del dueño de una tienda de motocicletas, comienza a desmantelar sus barreras emocionales", es la sinopsis oficial de esta película disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

Como mencionamos en el título, esta película cuenta con la actuación de la argentina Maia Reficco y del neozelandés K.J. Apa (conocido por haber protagonizado la serie 'Riverdale'). Además, completan el elenco Eric Dane, Edward James Olmos, entre otros.

"Es una cosa de las que estoy agradecido, de tener la oportunidad de hacer esta cinta y el papel de Abel, porque es muy distinto. La película se trata de un deporte que casi nadie conoce muy bien, lo han visto, pero no conocen como es la vida de la gente que esta dentro de este arte, este deporte es muy, muy bonito, pero al mismo tiempo es muy peligroso. A la gente le va a gustar mucho ver esta película", aseguró el actor Edward James Olmos.

Embed - One Fast Move - Official Trailer | Prime Video

Por su parte, Mia Reficco remarcó: "Para mi es un orgullo hacer cualquier personaje. Bueno, no cualquier personaje; uno que no perpetúe en un estereotipo, personajes que puedan hacer sentirse a la gente latinoamericana representada y que no nos sintamos como muchas veces parte de una burla, porque a veces nos ponen en lugares donde no pertenecemos. Nunca quiero que se me perciba mas allá como latinoamericana. Yo soy latinoamericana y desde ahí ojala se me pueda respetar eso y se me de un lugar".

►TE PUEDE INTERESAR: Prime Video: es la película de acción más cruda y dramática de la plataforma, y escala posiciones

Dónde se puede ver la película 'Una maniobra arriesgada', según tu ubicación geográfica