Así se prepara Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Es así que en distintas oportunidades se han dado a conocer imágenes del piloto realizando diversas actividades físicas: desde partidos de pádel junto a Carlos Tévez (antes también jugó con Bizarrap y Fernando Belasteguín), hasta salidas en bicicleta y paseos en moto acuática durante su paso por México.

En esta oportunidad se lo vio entrenando bajo una copiosa lluvia y a buen ritmo, mientras que en redes sociales se mostraron sorprendidos por el buen estado físico del piloto, que luce una musculatura más desarrollada.

Luego del entrenamiento se viralizó una fotografía donde Franco Colapinto está junto a los pilotos Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell, mostrando la camadería que hay entre los pilotos argentinos.

Franco Colapinto Franco Colapinto junto a Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

Antes de volver a Europa Franco Colapinto pasó por Uruguay

Colapinto estuvo en Uruguay en un evento organizado por Latin Securities, uno de los auspiciantes del argentino, donde agradeció: "Feliz de haber conocido y recorrido este país (por Uruguay) antes de volver a Europa. Nos vemos pronto".

Franco Colapinto posteo Franco Colapinto estuvo en Uruguay después de su paso por Argentina.

Ahora Franco Colapinto comenzará el último tramo de su preparación para correr con Alpine en un nuevo monoplaza muy diferente al anterior. El nuevo tendrá un motoro de Mercedes que tuvo que adecuarse a las nuevas regulaciones que la FIA estableció para la temporada 2026.

Se trata de híbridos V6 de 1.6 litros donde la electricidad tendrá un papel fundamental porque el 50% de la potencia dependerá de ella; antes solo proveía el 20% de la energía, aproximadamente. Además, las normas expresan que la otra mitad estará impulsada por la vía tradicional de combustión interna.