Netflix: el thriller psicológico nominado al Oscar y con 2 horas de tensión asegurada

Netflix: de qué trata la película La hija oscura

La sinopsis oficial de la película La hija oscura versa: “Las vacaciones en la playa de una mujer madura toman un giro oscuro cuando comienza a obsesionarse con otra mujer y su hija, lo que la obligará a tener que enfrentarse a problemas de su pasado y de su primera maternidad”.

La trama de la película se centra en Leda (Olivia Colman), una madre y profesora cuarentona que toma la decisión de viajar a una isla en Grecia para relajarse. En medio de la tranquilidad conoce a una joven madre (Dakota Johnson) y su pequeña hija, a quien no puede dejar de observar y ver sus comportamientos.

La presencia de esta madre la hace sentir abrumada y le trae recuerdos suyos del pasado sobre su temprana maternidad. La confusión y el terror harán que Leda tenga que luchar contra sus propios pensamientos.

Netflix: tráiler de La hija oscura

Embed - La Hija Oscura | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Reparto de La hija oscura, película de Netflix

Olivia Colman (Leda Caruso)

Jessie Buckley (Leda Caruso joven)

Dakota Johnson (Nina)

Peter Sarsgaard (Hardy)

Oliver Jackson-Cohen (Toni)

Paul Mescal (Will)

Ed Harris (Lyle)

Dagmara Domiczyk (Callisto “Callie”)

Jack Farthing (Joe)

