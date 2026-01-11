Netflix: el thriller psicológico nominado al Oscar y con 2 horas de tensión asegurada

Netflix incorporó a su catálogo de series y películas una de las propuestas más intensas y perturbadoras del cine reciente: La hija oscura, una producción estadounidense de 2021 que no deja indiferente al espectador. Protagonizada por Dakota Johnson y Olivia Colman, se sumerge en un drama psicológico profundo que explora la maternidad, la culpa y los recuerdos que nunca terminan de desaparecer.
La historia se centra en una mujer que, durante unas vacaciones en la playa, observa a una madre joven junto a su hija. Ese encuentro aparentemente casual despierta en ella memorias inquietantes de su propio pasado, llevando el relato por un camino incómodo y emocionalmente potente. La película avanza con un tono inquietante, donde los silencios y las miradas dicen tanto como los diálogos.
La hija oscura marca el celebrado debut como directora de Maggie Gyllenhaal y fue destacada por la crítica internacional como una obra “asombrosamente lograda y profundamente conmovedora”. Además, obtuvo nominaciones a los Premios Oscar y a los Globos de Oro, consolidándose como una de las películas más prestigiosas disponibles en Netflix.
Netflix: de qué trata la película La hija oscura
La sinopsis oficial de la película La hija oscura versa: “Las vacaciones en la playa de una mujer madura toman un giro oscuro cuando comienza a obsesionarse con otra mujer y su hija, lo que la obligará a tener que enfrentarse a problemas de su pasado y de su primera maternidad”.
La trama de la película se centra en Leda (Olivia Colman), una madre y profesora cuarentona que toma la decisión de viajar a una isla en Grecia para relajarse. En medio de la tranquilidad conoce a una joven madre (Dakota Johnson) y su pequeña hija, a quien no puede dejar de observar y ver sus comportamientos.
La presencia de esta madre la hace sentir abrumada y le trae recuerdos suyos del pasado sobre su temprana maternidad. La confusión y el terror harán que Leda tenga que luchar contra sus propios pensamientos.
Netflix: tráiler de La hija oscura
Reparto de La hija oscura, película de Netflix
- Olivia Colman (Leda Caruso)
- Jessie Buckley (Leda Caruso joven)
- Dakota Johnson (Nina)
- Peter Sarsgaard (Hardy)
- Oliver Jackson-Cohen (Toni)
- Paul Mescal (Will)
- Ed Harris (Lyle)
- Dagmara Domiczyk (Callisto “Callie”)
- Jack Farthing (Joe)
Dónde ver la película La hija oscura, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La hija oscura se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The lost daughter se puede ver en Netflix.
