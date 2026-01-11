Rumbo al 22 de febrero, intendentes salen a mostrar gestión y la alianza Cornejo–Milei vuelve a medirse

elecciones 2025 2 Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Maipú: gestión, obra pública y un equipo para “la próxima etapa”

En Maipú, el oficialismo presentó la lista de concejales que acompañará la próxima etapa del departamento, con un mensaje claro de continuidad y planificación. “Definimos la lista de concejales que acompañará la próxima etapa de Maipú. Se trata de un equipo con un perfil profesional sólido, conformado con responsabilidad, planificación y una clara mirada de futuro”, señalaron desde el espacio que conduce el intendente Matías Stevanato.

Desde la comuna indicaron que la propuesta electoral se apoya en una gestión que tiene a la obra pública como eje central, incluso en un contexto económico complejo para los gobiernos locales. El Plan Integral de Asfalto 2025–2026 es una de las políticas más visibles: proyecta 450 cuadras, con un avance del 60 % y cerca de 250 cuadras ya repavimentadas, beneficiando a más de 8.500 familias.

Los candidatos son: Emiliano Sallei, Mariángeles García, Hernán Sartorio, Vanesa Perea, Gustavo "Tafo" De Blas y Marela Castello.

candidatos a concejales por Maipú- PJ El intendente de Maipú, Matías Stevanato, presentó a sus candidatos. Muchos de ellos están dentro de la gestión en el Ejecutivo.

En este departamento, el frente LLA+ Cambia Mendoza postula a María Ángeles de Blasis (Libertaria) y a José Fabián Ortega (UCR).

Por el Frente Verde va Carlos “Charly” Quiroz (PV). En tanto que el Frente Libertario Demócrata, postula a la presidenta del PL, Catalina Garay Lira como cabeza de lista y el FIT-U lleva a Nicolás Cortez (PO) como candidato.

Además, Partido Fe y Compromiso Federal, liderado por la senadora Flavia Manoni, competirá como “Proyecto Maipú Nuevo Rumbo”, con Pablo Rey y Emilia Scatolon.

Santa Rosa: el peronismo apuesta a la continuidad con “Santa Rosa Gana”

En Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis presentó la lista del peronismo local bajo el nombre “Santa Rosa Gana”, con la que buscará renovar el Concejo Deliberante. “En estos seis años de gestión los santarrosinos logramos obras, gestión y calidad de vida, y con este equipo vamos a seguir creciendo y avanzando”, afirmó la jefa comunal.

Los candidatos titulares son Magdalena Ascurra, Leonardo Saile, Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González, mientras que como suplentes competirán Alan Giménez, Natalia Gago y Bruno Marzonetto.

La campaña pondrá en valor las principales obras de la gestión: el centro sustentable y el cierre de basurales, el Parque Cultural Ventura Segura, la urbanización de barrios como Arenas y SUTE, nuevas luminarias, playones deportivos, la plaza La Costanera y los 45 kilómetros de repavimentación de la Ruta 50, una de las obras viales más importantes de la historia del departamento, además del Auditorio Municipal y la inversión sostenida en educación.

Candidatos Flor Destefanis Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, en una selfie con sus candidatos al Concejo Deliberante.

Luján de Cuyo: alianza y armado conjunto

En Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino (PRO) selló una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo, consolidando un armado político que busca fortalecer la gobernabilidad local. La lista de candidatos a concejal está integrada por Susana Mónica Maroto, Sergio Felipe Fiorentini, Raúl Gabriel Lima, María Micaela Franco, Marcos Luis Balzarelli y Viviana Hilda Balzarelli.

allasino cornejo El gobernador Alfredo Cornejo y Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo. Foto: redes sociales

Fuentes del municipio recalcaron que Allasino está muy enfocado en la gestión con la marcha de proyectos clave como el polo logístico sobre la Ruta 7, la rotonda de Azcuénaga y Acceso Sur. También el ingreso principal a Ciudad de Luján, un programa de asfaltado en barrios, entre otras iniciativas.

En Luján, el PRO busca revalidar el buen caudal de votos para el oficialismo a nivel nacional, siendo una de las comunas con mayor aceptación a las políticas de Milei.

En la vereda de enfrente, el PJ lleva la lista “Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo”, con Germán Kemmling y Cecilia Inés Luna Quintero.

Mientras que el kirchnerismo, con el "Frente Patria" buscará la reelección de la concejal Paloma Scalco, una de las dirigentes más cercanas de Fernández Sagasti y actual vicepresidenta segunda del PJ Mendoza (a pesar de competir por afuera). Scalco lleva varios años como edil con un fuerte protagonismo opositor.

El Frente Verde impulsa a Emir Laurel (Libres del Sur); el Frente Libertario Demócrata, a Marcelo González (PL); y el FIT-U, a Franco Ricco (PTS).

En este departamento, el legislador de Protectora José Luis Ramón lleva a Luciana Arenas como cabeza de lista para el Concejo.

San Rafael va a las urnas y busca la autonomía

El intendente Omar Félix, además de convocar a elecciones para renovar el Concejo Deliberante, llevando a Francisco Perdigués, actual director de Auditoría, como primer candidato a concejal y con María Sol Indiveri, exreina de la Vendimia 2024, en el segundo lugar; también promueve la elección de los convencionales para la reforma de la Constitución.

En el sur está muy militado la autonomía municipal y la idea de que San Rafael puede administrar algunos temas sin pasar por el Ejecutivo en Mendoza.

En San Rafael, habrá internas porque el kirchnerismo competirá además con el frente San Rafael Futuro, un armado que, incluso desde su denominación, busca diferenciarse del espacio que lidera el jefe comunal. Esta fuerza llevará como primer candidato al Concejo Deliberante al escritor Marcos Martínez, mientras que en la nómina de convencionales figura Nadir Yasuff, exconcejal y antiguo competidor de Félix, quien en 2023 enfrentó al intendente en las PASO.

Por la alianza LLA + Cambia Mendoza, la lista al Honorable Concejo Deliberante estará encabezada por Juan Pablo Vignoni (UCR), acompañado por María Valentina Sánchez (La Libertad Avanza).

En tanto, el Frente Verde postula a Fabiola Carrión (PV) como candidata, el Frente Libertario Demócrata a Evelina Martos (PD) y el Frente de Izquierda–Unidad (FIT-U) presenta a Cecilia Olivera (PTS) como su postulante al Concejo.

Félix respaldará su campaña en obras emblemáticas como es la nueva Estación Terminal que está próxima a concluir, pero la más simbólica es el gasoducto que lograron retomar y que se hará, en parte, con fondos municipales.

San rafael- peronismo El intendente Omar Félix con sus candidatos a concejales para las elecciones del 22 de febrero.

Un escenario marcado por la gestión y los resultados

Con la campaña a punto de comenzar, el mapa de candidatos muestra una tendencia clara: los oficialismos locales apuestan a respaldar sus listas en hechos concretos de gestión, obra pública, orden fiscal y cercanía con los vecinos. En un escenario político reconfigurado por la alianza provincial con Milei, las elecciones del 22 de febrero serán una prueba clave para medir el respaldo ciudadano a los modelos de gobierno en cada territorio.