Este sábado a las 23.59 se vence el plazo de presentación de listas de candidatos a concejales para las elecciones que el 22 de febrero se llevarán a cabo en 6 departamentos de Mendoza.
Elecciones de febrero: los frentes cierran las listas de concejales con tironeos de último momento
Este sábado se cumple el plazo para que los frentes que participarán de las elecciones del 22 de febrero oficialicen candidatos a concejales. El PJ ya se adelantó
De los frentes electorales que se inscribieron a tiempo para participar de la elección, solo el peronismo liderado por Emir Félix ha oficializado las listas ante la Junta Electoral. Su alianza está compuesta por el Partido Justicialista, el Partido Intransigente y Proyecto Sur.
Hacia el atardecer, los líderes de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano, se reunían para definir la integración de sus candidatos en las listas que presentarán de manera conjunta.
Las cabezas del kirchnerismo, en tanto, esperaban las definiciones de las listas de concejales departamento por departamento, para hacer la inscripción formal ante la Junta.
Las elecciones serán en los municipios que desdoblaron de las provinciales y nacionales de octubre: Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y Luján de Cuyo.
Las listas del peronismo para las elecciones municipales
En Luján quedó oficializada la lista de candidatos Fuerza Justicialista conformada por Germán Kemmling, Cecilia Inés Luna, Morena Rodríguez, Jesús Manno, María Prospiti y Juan Completa.
En Santa Rosa, los candidatos de Santa Rosa Gana serán Magdalena Ascurra, Leonardo Saile, Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González.
En La Paz, la lista de Elegí Gestión La Paz: Alberto Beto Roza, Romina Barrera, Nicolás Colacho Pérez, Lorena Herrera y Alan Natel.
En Rivadavia, los candidatos de Fuerza Justicialista serán Pamela Ochoa, Nelson Santarelli, Sebastián Correa, Roxana Giménez y Juan Carlos Quiroga.
En Maipú, la lista de candidatos de Maipú Crece está compuesta por Emiliano Ariel Sallei, Mariángeles García, Marcela Noemí Castello, Hernán Nicolás Sartorio, Vanesa Ivanna Perea Herrera y Gustavo Rodolfo De Blas.
Mientras que los candidatos titulares a concejal de San Rafael Avanza serán Francisco Perdigues, Sol Indiveri, María Anabel Lucero, Alejandro Antonio Correa, Luciana Agostina Fernández y Juan José Gassmann.
En San Rafael, además de concejales se elegirán congresales constituyentes para darle la carta orgánica al municipio.
La lista que oficializó el PJ está encabezada por el Emir Félix, presidente del partido y actual diputado nacional. Lo siguen: Cristina Da Dalt, Alfredo Luis Juri Sticca, Matilde Noemí Lourdes Pronotto, Marcelo Darío Serrano, Paula Fuentes, Renzo Omar Gili Carrillo, Sara Gil, Alberto Alzaa, Carina Bordón, Juan Fernández, Paola Calle, Juan Ángel Vázquez, Roxana Ruiz, Paulo Campi, María Paz Sotelo, Gustavo González, Patricia Zarate, Matías Viluron, Cinthia Daiana Kruetzfeldz, Mariano Camara, María Eugenia Martínez, Carlos Alberto Maunas, y Andrea Beatriz Mattacota.
Todas las alianzas para las elecciones 2026 y en qué municipios competirán
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Partido de los Trabajadores por el Socialismo
- Podemos con la Izquierda
- Movimiento Socialista de los Trabajadores
- Partido Obrero
Frente Verde (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Partido Verde
- Partido Movimiento Libres Del Sur
Frente Libertario Demócrata (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Partido Demócrata
- Partido Libertario
Frente Maipú Crece (peronismo en Maipú)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Rivadavia)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Frente Fuerza Justicialista (peronismo en Luján de Cuyo)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
- Compromiso Federal
Frente San Rafael en Marcha (peronismo en San Rafael)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Proyecto Maipú Nuevo Rumbo (Maipú)
- Partido Fe
- Partido Compromiso Federal
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo)
- Unión Cívica Radical
- La Libertad Avanza
- Pro-Propuesta Republicana (Int)
- Partido De Los Jubilados (Int)
- Partido Renovador Federal (Int)
Frente Elegí Gestión La Paz (peronismo en La Paz)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Frente Santa Rosa Gana (peronismo en Santa Rosa)
- Partido Justicialista
- Partido Intransigente
- Partido Proyecto Sur
Alianza San Rafael Futuro (kirchnerismo en San Rafael)
- Partido Unidad Popular
- Partido Federal
Alianza Frente Patria (kirchnerismo en Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Luján De Cuyo)
- Partido Unidad Popular
- Partido Federal
Qué se vota en Mendoza en las elecciones de febrero 2026
El 22 de febrero se eligen concejales en los 6 departamentos que desdoblaron sus elecciones de las provinciales y nacionales del pasado octubre. En su mayoría son municipios gobernados por intendentes peronistas como Maipú, San Rafael, La Paz y Santa Rosa. Pero también habrá comicios en Luján de Cuyo, gobernado por el PRO; y en Rivadavia, gobernado por el partido municipal Sembrar.
En todos ellos habrá renovación del 50% del Honorable Concejo Deliberante, por lo que se elegirán 5 o 6 concejales, según la conformación de los mismos -en función de la cantidad de habitantes del departamento-.
En Maipú, San Rafael y Luján se eligen 6 concejales en las elecciones 2026; en La Paz, Santa Rosa y Rivadavia, se eligen 5.