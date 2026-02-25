Elecciones en Mendoza: la interna peronista y el voto a voto por una banca que desató impugnaciones y bronca

concejales lujan de cuyo elecciones El escrutinio definitivo de la Junta Electoral definirá quiénes son los concejales electos en las elecciones 2026.

Pelea peronista por una banca en Luján de Cuyo

Según los resultados provisorios, lejos de la alianza oficialista conformada por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza –con el PRO incluido- que en tierras lujaninas dominó la elección, aparece el Frente Justicialista Luján de Cuyo con 10,35%. Pegadito, asoma la lista del Frente Patria, con 10,24%.

Pero lo particular en este caso va más allá del porcentaje: fue tan penosa la participación de la ciudadanía –no llegó ni a 43%- que con solo 5.085 votos -en una jurisdicción de 122.000 electores- y una diferencia de 55 con su perseguidor, el PJ puede quedarse con esa ansiada banca, arrebatándosela nada más y nada menos que a la candidata kirchnerista, Paloma Scalco, que va por la reelección.

Desde el Justicialismo provincial ya lo dan por hecho: “Germán Kemmling asumirá como concejal”, afirmó Adriana Cano, apoderada del PJ Mendoza, confiando en que el resultado de la elección se mantendrá.

german kemmling concejales lujan de cuyo elecciones Germán Kemmling, el candidato que encabezó la lista de concejales del PJ en las elecciones de Luján de Cuyo.

Según sus cálculos, basados en datos que surgen de los certificados de escrutinio de sus fiscales y de los de otras fuerzas políticas respecto de las tres mesas que no se cargaron en el sistema oficial, los números acompañan a Kemmling, cabeza de lista del PJ.

“La insignificante cantidad de votos recurridos no modifica el resultado”, agregó Cano, quien tiene info “de adentro”.

Desde La Cámpora evitan hablar de números concretos, pero sí advierten que hasta fiscales de otros partidos los daban como “ganadores” ese domingo.

Los votos recurridos son 31 y los impugnados, 5. “Durante el escrutinio definitivo se revisan únicamente los recurridos, no los impugnados”, explicó Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral. “Un voto es recurrido cuando una autoridad de mesa o un fiscal quiere darlo por válido y otro se opone”, agregó. El ejemplo más común en elecciones con boleta única es cuando la marca de lapicera queda fuera del casillero.

Disputa por el conteo de votos en Luján

La senadora y apoderada del PJ Adriana Cano disparó en redes y puso un manto de dudas sobre el escrutinio que se viene: “No sorprendería que La Cámpora y Cornejo estén intentando alguna maniobra. Cualquier intento de generar confusión o fraude será denunciado ante la Justicia por nuestro partido”.

Paloma Scalco, la concejala que quedó a 55 votos de Kemmling con 99,16% escrutado, no se quedó callada: “Adri, la que le vota a dos manos el presupuesto o San Jorge a Cornejo sos vos. Las maniobritas son de ustedes, todas de ustedes. Y lo hacen tanto que ya ni sorprenden”.

paloma scalco kirchnerismo elecciones Paloma Scalco, la candidata que encabezó la lista de concejales del kirchnerismo en las elecciones de Luján de Cuyo.

La batalla está librada y, de cara al futuro, pareciera que la fractura es un hecho, aunque en municipios en los que el peronismo fue unido a las elecciones 2026 –como Santa Rosa y La Paz-, el espacio se impuso por más del 20%.

Concejales electos en Luján de Cuyo

Los otros cinco concejales electos por la ciudadanía en Luján de Cuyo son de la lista oficialista:

Mónica Maroto

Felipe Fiorentini

Gabriel Lima

Micaela Franco

Marcos Barzarelli

Escrutinio definitivo de las elecciones 2026

Este miércoles se cumple el plazo de recepción, de las protestas y reclamos que versen sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas.

El escrutinio definitivo en los 6 municipios que fueron a elecciones –de concejales y de convencionales, en el caso de San Rafael-, comenzará este jueves 26 de febrero.