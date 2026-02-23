El afán electoralista de la dirigencia política

esteban allasino Esteban Allasino, intendente de Luján. Uno de los grandes ganadores del domingo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

A la caravana de la victoria del oficialismo contribuyó la performance del departamento que conduce Esteban Alassino, un triunfo que arrancó cuando cuajó la alianza del intendente lujanino con Cambia Mendoza.

Los hermanos Félix pueden mostrar el éxito solo en la elección de constituyentes, que premió la militancia de los sureños por la autonomía municipal. Pero el revés electoral, aunque ajustado, en la categoría de concejales les marca un techo en la proyección de la interna peronista y muestra una hegemonía sitiada, que ostentan gracias a la alternancia fraternal. Queda un mar de fondo en la interna con el kirchnerismo allí, en Luján, pero también en otros ámbitos de disputa.

Matías Stevanato tiene justificados motivos para celebrar al lograr un triunfo -por escaso margen- en elecciones de medio término que el oficialismo municipal no lograba desde hace 25 años, lo que le permite gobernar por primer período con un Concejo afín. Lo más importante: queda posicionado como candidatazo para las provinciales del próximo año, potenciado por la derrota peronista en San Rafael.

matias stevanato La imagen que el propio Matía Stevanato difundió en las últimas horas. Foto: X de Matías Stevanato

En La Paz, la gente del intendente Fernando Ubieta ganó por amplia diferencia en su bastión, pero en los departamentos del Este también es para destacar el nuevo triunfo de las huestes de Flor Destéfanis, que se va fortaleciendo desde que llegó a la intendencia de Santa Rosa y ya pide pista para su proyección provincial.

Rivadavia da la impresión que cambiará de manos con el avance del oficialismo liderado por el radicalismo, y que sacó una diferencia apreciable a la agrupación autonomista que conduce el intendente Ricardo Mansur (ex radical). Una satisfacción más para el cornejismo.

Al fin ha concluido el calendario electoral de las elecciones legislativas, con esta contienda que poco ha interesado a la ciudadanía, habida cuenta de que de allí no emanan las soluciones a los principales problemas que le aquejan. Distinto se percibe una elección al ejecutivo departamental, en las que el intendente representa la figura más cercana a los asuntos comunales.

Aun así, y más allá de la nueva composición de los concejos deliberantes, con los comicios parciales de este domingo r comienza a avizorarse cómo va quedando el tablero de las aspiraciones 2027.