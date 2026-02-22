Permítame, lector, darme un gusto: escribir una columna de brevedades

pobreza El peronismo y la Iglesia Católica han romantizado la pobreza. Foo: Cristian Lozano /Diario UNO

-"Ya están trabajando nuestros equipos técnicos": coartada tradicional de los dirigentes del peronismo que creen que "caminar el territorio" es un plan de gobierno.

-Hay dos palabras que pueden sonar parecidas, pero no lo son. Perspicaz no es lo mismo que suspicaz. Perspicaz es alguien agudo, inteligente, con capacidad para entender situaciones complejas o encontrar detalles que otros no ven. Suspicaz, en cambio es una persona propensa a sospechar, recelar o desconfiar de los demás. El primero de esos adjetivos suele acompañar al buen político; el segundo a los voceros de los políticos.

-Escuchamos la palabra "riqueza" y tendemos a desconfiar. En cambio la palabra "pobreza" es como que nos contiene, cuando nos debería enervar. El peronismo y la Iglesia Católica han romantizado la pobreza.

-"Durante 300 años hemos podido pensar y decir lo que queremos. A eso aspira Occidente frente al poder del Estado. No hay nada que garantice más la seguridad del pueblo que la libertad de expresión". Célebre frase de Hugo Black, miembro de la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. cuando en los años '70 falló a favor de que el diario The New Times publicara Los papeles del Pentágono en los que se revelaba que ese organismo de seguridad había mentido al Congreso sobre lo que ocurría en Vietnam.

-En junio de 2021 un proyecto de ley del gobierno del presidente Alberto Fernández intentó condicionar la pauta publicitaria oficial sólo para "los medios que acrediten equidad de género y lenguaje inclusivo".

-El exceso de énfasis suele ser algo inadecuado; es que hay demasiado stock de eso. En cambio la naturalidad y la sencillez suelen estar en falta. Como editor periodístico batallé para que en Policiales no se pasaran de la raya con el uso de adjetivos. Las historias de ese rubro, sobre todo aquellas que incluyen violencia y muerte, ya vienen con todos los adjetivos incorporados.

-Parientes y política son y serán siempre mala junta. Mesura y moderación son dos palabras tristemente devaluadas.

-Cuando los gobiernos se exceden en lo pasional y lo emocional, hay que ponerse en guardia. Ese tipo de emocionalidad son para las películas o la vida cotidiana. Un desaforado como Donald Trump nunca va a ser un estadista ni un ejemplo de nada. La democracia está para racionalizar los problemas.

julio cobos Juilio Cobos es para algunos un ingenuo, para otros un malicioso. Ha logrado crear misterio en torno suyo. Foto: X de Julio Cobos

-"Nunca se sabe si Julio Cobos actúa con ingenuidad o malicia", escribió el 5 de octubre de 2021 en La Nación Joaquín Morales Solá. El ex gobernador peronista de San Juan José Luis Gioja siempre decía: "Cuidado con Cobos. Tiene esa carita de huevón, pero si te descuidás, te la pone". Cobos seguirá siendo Cobos porque tiene cierto misterio.

-"Lo difícil de las historias reales convertidas en ficción es la manera de contarlas para que parezcan ficticias, que es lo que piden siempre los lectores de novelas". Admirable punto de vista de Mario Vargas Llosa.

-Para que el sistema institucional funcione deben haber acuerdos. Dos años y tres meses después de su asunción, Javier Milei está empezando a entenderlo. Lo demuestra la Ley de Reforma Laboral.

-El politólogo italiano Loris Zanatta, un especialista sobre argentinidad al palo, dice que "en la Argentina los gobiernos no respetan la autonomía de la sociedad civil ni están dispuestos a someterse a su control. Por el contrario, pretenden encauzarla, controlarla, intimidarla, lo cual es abuso de poder". Avispado el "tano".

-"Quiero ser la gobernadora que prenda la economía y llene la heladera de los mendocinos". Inefable frase de Anabel Fernández Sagasti, quien tal vez sea recordada por ser la mano derecha de Cristina Kirchner en el Congreso, raramente por haber defendido a Mendoza.

anabel fernandez sagasti Anabel Fernández Sagasti seguramente será recordado como "mano derecha" de Cristina Kirchner, raramente por haber defendido a Mendoza Foto: Facebook de Anabel Fernández Sagasti

-En la concepción de Cristina Kirchner la libertad de prensa es un problema, no una garantía. La Constitución argentina faculta a la prensa a controlar el poder político, no al gobierno a controlar a la prensa. En Estados Unidos varios fallos han ratificado que la prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes; a los mandantes, no a los mandatarios.

- Con la firma de Arturo Pérez Reverte: "Si has leído a Montesquieu o a Montaigne no vas a tener una ideología cerrada. Sólo tengo respeto por las ideologías que son capaces de albergar dudas. Una ideología que no duda de sí misma es muy peligrosa. Por eso me gusta decir que yo no tengo ideología, sino biblioteca".

-¿Por qué el Aconcagua, de cuyo ámbito desciende el agua para regar las viñas, nunca ha sido tema central de una Fiesta de la Vendimia? ¿Por qué tampoco lo ha sido la Cordillera de los Andes? A la Vendimia le han puesto un corset que le impide crecer. Se recrea a los ponchazos dentro de un corralito.

-Concluyo estas brevedades con una historia laboral. Era agosto de 1994. Un padre de familia asesinó en Chapanay a sus cuatro hijos, dos niñas y dos varones de entre 2 y 7 años. Fue para castigar a su mujer que lo había denunciado por golpeador en la policía. La periodista de Diario UNO que fue a cubrir la noticia pasó buena parte del día en esa zona rural. Vio retirar los cuerpos de los niños. Vio al asesino y a la madre de los chicos. Aguantó toda la jornada de pie. Volvió a la Redacción llena de información. Era una mujer firme, decidida. Le dije que se instalara a escribir en mi oficina porque todo el mundo venía a hacerle preguntas y el cierre de la edición estaba próximo. Cuando empezó a escribir se quebró. No paraba de llorar. "No puedo sacarme de la cabeza las caritas de los niños", repetía. Le dije que la iba a ayudar: "Vos me contás y yo escribo". Así estuvimos dos horas y media. La edición se retrasó pero la crónica de esta periodista fue la que tenía más información y detalles. Se llamaba Catherina Gibilaro.