Homenaje a los hacedores y embajadoras de la Vendimia en sus 90 Años

La Directora de Cultura, Romina Pinti, destacó la importancia de este homenaje, "Queremos reconocer a aquellos hacedores culturales que han hecho su aporte con mucho cariño; sabemos que la gente que participa en Vendimia lo hace con tanto profesionalismo y amor que no queremos dejar de distinguirlos".

En la placa quedan plasmadas las Reinas y Virreinas Nacionales de mandato cumplido de Tupungato, reconociendo su labor como embajadoras de nuestra identidad cultural a nivel nacional e internacional, sobre quienes la funcionaria Pinti dijo, "Es una oportunidad para pasar por el corazón nuevamente a aquellas reinas y virreinas que nos han representado de la mejor manera".

El homenaje se completará con una Galería Vendimial de Tupungato, con exposición de cuadros, fotos y bienes históricos.

Se invita a toda la comunidad a celebrar el esfuerzo y la pasión de quienes hacen grande a la Vendimia.