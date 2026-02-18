Homenaje a los hacedores y embajadoras de la Vendimia en sus 90 Años

En el marco de las celebraciones por las nueve décadas de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Gobierno de Mendoza junto a la Municipalidad de Tupungato realizarán el descubrimiento de la placa conmemorativa oficial entregada a cada departamento de la provincia.
La misma registra los nombres de todas las Reinas y Virreinas Nacionales que han dejado su huella a lo largo de la historia vendimial, dejando testimonio permanente del legado de las soberanas y su rol como embajadoras culturales.
La municipalidad de Tupungato guarda su legado
El encuentro está programado a las 19.30h en el Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060), donde el Intendente Gustavo Aguilera, junto al Subsecretario de Cultura del Gobierno de Mendoza, Diego Gareca, además harán entrega de la Distinción “Delia Larrive Escudero”, a quienes han sido piezas fundamentales de la cultura y el espíritu de la fiesta departamental.
La Directora de Cultura, Romina Pinti, destacó la importancia de este homenaje, "Queremos reconocer a aquellos hacedores culturales que han hecho su aporte con mucho cariño; sabemos que la gente que participa en Vendimia lo hace con tanto profesionalismo y amor que no queremos dejar de distinguirlos".
En la placa quedan plasmadas las Reinas y Virreinas Nacionales de mandato cumplido de Tupungato, reconociendo su labor como embajadoras de nuestra identidad cultural a nivel nacional e internacional, sobre quienes la funcionaria Pinti dijo, "Es una oportunidad para pasar por el corazón nuevamente a aquellas reinas y virreinas que nos han representado de la mejor manera".
El homenaje se completará con una Galería Vendimial de Tupungato, con exposición de cuadros, fotos y bienes históricos.
Se invita a toda la comunidad a celebrar el esfuerzo y la pasión de quienes hacen grande a la Vendimia.