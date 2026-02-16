Fiesta de la Vendimia: se agotaron las entradas para la repetición del domingo 8

Este lunes se agotaron las entradas para “Segunda Noche” de la Fiesta Nacional de la Vendimia. De esta forma ya no quedan tickets para el domingo 8 de marzo del espectáculo "90 cosechas de una misma cepa" y que tendrá a Luciano Pereyra para cerrar la velada.
El acceso a la compra de tickets arrancó el jueves al mediodía de este jueves y en menos de una hora se agotaron los cupos disponibles para la primera noche de la fiesta, la del Acto Central que incluye la elección y coronación de la reina nacional de la Vendimia 2026.
Desde la organización comunicaron que sigue la venta de entradas para las noches vendimiales del lunes 9, con el Chaqueño Palavecino; y martes 10 con la actuación de Abel Pintos. Hay localidades disponibles para todos los sectores del teatro griego Frank Romero Day. Los precios varían de $65.000 a $35.000, según ubicación.
Venta de entradas para la Vendimia: Precios y modalidad
Según informó el portal oficial de Prensa Mendoza, la venta de entradas se realiza de manera exclusivamente virtual a través de la plataforma Entrada Web. Como es costumbre, los tickets están diferenciados por sectores, siendo el sector Malbec el de mayor valor debido a su ubicación preferencial.
Es importante destacar que, tras la compra online, los asistentes deberán realizar el canje obligatorio por el ticket físico en los puntos habilitados (como el Teatro Independencia o el Espacio Cultural Julio Le Parc) para poder ingresar al teatro griego el día de la función.
Para el Acto Central (Agotadas)
- Malbec, $42.000
- Cabernet Sauvignon, $28.000
- Chardonnay, $21.000
- Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000
- Tempranillo 1 y 5, $28.000
- Bonarda, $14.000
Repetición (Agotada la noche del domingo)
- Malbec, $28.000;
- Cabernet Sauvignon, $21.000;
- Chardonnay, $14.000;
- Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000;
- Tempranillo 1 y 5, $21.000
- Bonarda, $11.000
Abel Pintos estará el martes 10 en el Frank Romero Day.
Grilla de artistas confirmada para la Vendimia
La grilla para las noches que integran el calendario oficial de Vendimia en el Frank Romero Day:
- Acto Central (Sábado): Se llevará a cabo la puesta en escena de la obra ganadora de este año, coronando la noche con la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia. Actuarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.
- Segunda Noche (Domingo): Esta jornada estará dedicada al folclore y la música popular. Luciano Pereyra cerrará la noche. También se contará con la presencia de artistas que buscarán conectar con las raíces mendocinas. Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos
- Tercera Noche (Lunes): Será el turno del Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos.
- Cuarta Noche (martes): Subirán al escenario Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.
Recomendaciones para los asistentes
Desde la organización recomiendan adquirir las entradas únicamente por los canales oficiales para evitar estafas. Asimismo, se recordó que el transporte hacia el Cerro de la Gloria contará con servicios especiales de colectivos que partirán desde la Plaza Independencia y otros puntos estratégicos de la Ciudad de Mendoza.