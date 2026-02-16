Fiesta de la Vendimia: se agotaron las entradas para la repetición del domingo 8

Venta de entradas para la Vendimia: Precios y modalidad

Según informó el portal oficial de Prensa Mendoza, la venta de entradas se realiza de manera exclusivamente virtual a través de la plataforma Entrada Web. Como es costumbre, los tickets están diferenciados por sectores, siendo el sector Malbec el de mayor valor debido a su ubicación preferencial.

Es importante destacar que, tras la compra online, los asistentes deberán realizar el canje obligatorio por el ticket físico en los puntos habilitados (como el Teatro Independencia o el Espacio Cultural Julio Le Parc) para poder ingresar al teatro griego el día de la función.

Vendimia 2025 - Previa del Acto Central - Teatro Griego Frank Romero Day Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Para el Acto Central (Agotadas)

Malbec, $42.000

Cabernet Sauvignon, $28.000

Chardonnay, $21.000

Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000

Tempranillo 1 y 5, $28.000

Bonarda, $14.000

Repetición (Agotada la noche del domingo)

Malbec, $28.000;

Cabernet Sauvignon, $21.000;

Chardonnay, $14.000;

Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000;

Tempranillo 1 y 5, $21.000

Bonarda, $11.000

Vendimia 2025 - Acto Central "Guardiana del vino eterno" - Teatro Griego Frank Romero Day La Vendimia 2025 tuvo su "Guardiana del vino eterno" este sábado en el teatro griego. Y no fue más allá de lo ya archi conocido si del género vendimial se trata. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Abel Pintos estará el martes 10 en el Frank Romero Day.

Grilla de artistas confirmada para la Vendimia

La grilla para las noches que integran el calendario oficial de Vendimia en el Frank Romero Day:

Acto Central (Sábado): Se llevará a cabo la puesta en escena de la obra ganadora de este año, coronando la noche con la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia. Actuarán Simpecao , Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo .

Se llevará a cabo la puesta en escena de la obra ganadora de este año, coronando la noche con la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia. Actuarán , y . Segunda Noche (Domingo): Esta jornada estará dedicada al folclore y la música popular . Luciano Pereyra cerrará la noche. También se contará con la presencia de artistas que buscarán conectar con las raíces mendocinas. Hermanas Abraham , Sebastián Garay y Batos

Esta jornada estará dedicada al . cerrará la noche. También se contará con la presencia de artistas que buscarán conectar con las raíces mendocinas. , y Tercera Noche (Lunes): Será el turno del Chaqueño Palavecino , La Re Pandilla y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos .

Será el turno del , y junto a . Cuarta Noche (martes): Subirán al escenario Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Recomendaciones para los asistentes

Desde la organización recomiendan adquirir las entradas únicamente por los canales oficiales para evitar estafas. Asimismo, se recordó que el transporte hacia el Cerro de la Gloria contará con servicios especiales de colectivos que partirán desde la Plaza Independencia y otros puntos estratégicos de la Ciudad de Mendoza.