Pedro Gerardi y una historia de radio y televisión que lo llevó a conducir 50 vendimias en el Sur mendocino

Pedro Pablo Gerardi, locutor y periodista distinguido por sus 50 vendimias conduciendo en el Sur de Mendoza En el marco de los 90 años de Vendimia, el Gobierno de Mendoza distinguió a periodistas y locutores, entre ellos a Pedro Gerardi quien ha conducido 50 fiestas distritales y departamentales en San Rafael y General Alvear. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Jubilado pero en actividad, con ocho hijos "ya viejitos", siete nietos y más de cinco décadas frente al micrófono, Pedro Pablo Gerardi repasa su historia sin cuentas pendientes y con la serenidad de quien eligió el periodismo no para hacer plata sino simplemente para ser feliz.

Una carrera que le permitió quedarse en su querido Sur mendocino: "Amo tanto a San Rafael como a General Alvear", dirá el hombre criado y formado entre ambos departamentos.

Su gran pasión: la locución comercial en partidos de fútbol

Fanático del fútbol, a Pedro Gerardi no le cuesta elegir lo que más ha disfrutado de todas las vertientes periodísticas a las que se dedicó. Por la televisión lo reconocen en la calle y en cualquier café de San Rafael o del sur provincial. Lleva 33 años conduciendo el programa "Periodismo de opinión" por CTC-TVA Canal 6. La radio es el espacio donde más confort encuentra para expresarse.

Sin embargo, en esta entrevista con Diario UNO dirá sin vueltas que es la locución, en especial la locución comercial en vivo cuando transmitían los partidos de fútbol, donde más satisfacciones le ha dado su carrera periodística.

Pedro Pablo Gerardi, locutor y periodista distinguido por sus 50 vendimias conduciendo en el Sur de Mendoza A los 71 años, Pedro Gerardi sigue en actividad con su programa de televisión en San Rafael. Y confiesa que con el periodismo "he sido muy feliz". Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Estuve más de 20 años haciendo la parte comercial de las transmisiones de fútbol, soy muy apasionado del fútbol, esas transmisiones me encantaban", confiesa quien se ha preocupado y ocupado toda su vida en aprender, perfeccionarse y obtener títulos académicos pese a las dificultades de su época.

"Hoy es más fácil formarse académicamente, en los años '70 no existía la educación a distancia ni online como hoy", reafirma Pedro. Él que es locutor nacional, jubilado docente en castellano, literatura e inglés, estudió latín y hasta aprendió a tocar el piano. Ahora, con todo el tiempo en su haber se anima a un nuevo desafío para su vida que parece infinita: publicar un libro de poesías.

La propuesta de Radio Rivadavia que no aceptó

-Cuando rendiste el último examen en el ISER te ofrecieron trabajar en Radio Rivadavia. ¿Qué sentiste en ese momento?

-Fue algo extraordinario. Me ofrecieron hacer algo en Buenos Aires, en Radio Rivadavia, cuando Héctor Larrea estaba en su gran momento. Para un locutor del interior del país eso era tocar el cielo con las manos.

-¿Por qué no lo hiciste?

-En ese tiempo ya tenía cinco o seis hijos, estaba trabajando y estudiando a la par. Era muy difícil. Lo agradecí profundamente y me volví a Mendoza. No lo tomé como una frustración, sino como una realidad.

Pedro Pablo Gerardi, locutor y periodista Pedro Gerardi empezó haciendo radio a los 18 años, cuando se fundó LV 23 Radio Río Atuel en General Alvear. Foto: Gentileza Pedro Gerardi

-¿Pero te quedó la espina?

-No. Lo tengo como un orgullo. No sé si a todo el mundo le ofrecerían algo así. Conmigo lo hicieron y eso me enorgullece. Pero mi familia siempre fue prioridad en mi vida.

“No hay cosa más grande que mi propio pueblo”

-¿Nunca pensaste en mudarte a la capital mendocina o a Buenos Aires?

-Lo intenté en dos oportunidades. En el año 1979 viajaba semanalmente a Mendoza para hacer locuciones comerciales en transmisiones de fútbol de Radio Nihuil. También hice algunas cosas en San Juan. Pero la familia tira, y en mi caso es mucha (ríe por tener una familia numerosa).

-¿Sentís que resignaste proyección nacional?

-Puede ser. Buenos Aires era la meca de la radio y la televisión en mi época. Me hubiera gustado trabajar allá. Pero no se dio, no por falta de esfuerzo sino porque la realidad no lo permitió. Y yo creo que no hay cosa más grande que mi propio pueblo natal. Amo Villa Atuel, comparto el mismo afecto de pertenencia por San Rafael y por General Alvear.

Me hubiera gustado trabajar en Radio Rivadavia pero no se dio porque la realidad no lo permitió. Y creo que no hay cosa más grande que mi propio pueblo natal. Me hubiera gustado trabajar en Radio Rivadavia pero no se dio porque la realidad no lo permitió. Y creo que no hay cosa más grande que mi propio pueblo natal.

El locutor y periodista Pedro Pablo Gerardi conduciendo una vendimia en General Alvear Como locutor ha participado en 50 fiestas de la Vendimia, sean distritales de su Villa Atuel natal o departamentales de San Rafael y General Alvear. Foto: Gentileza Pedro Gerardi

-¿Te arrepentís de alguna decisión tomada en tu carrera en la locución y el periodismo?

-La verdad que no. No me he llenado de plata pero me siento muy bien con la vida que tengo. Siempre fui feliz haciendo esto.

Una vida entre la radio y la docencia

-Empezaste muy joven, siendo un adolescente, ¿cómo fueron esos primeros años?

-Comencé en 1973 en LV 23 Radio Río Atuel, en General Alvear, tenía 18 años. Éramos todos muy jóvenes, la radio inauguró con nosotros. Hacíamos todo en vivo. A mí me encantaba la locución comercial en directo, esa adrenalina sobre todo en las transmisiones de los partidos de fútbol. Había que estar bien predispuesto siempre, había que hacerlo de modo ágil, dinámico, por cuanto la misma transmisión te requería una cierta cantidad de avisos por partido y había que hacerlo.

-También ejerciste la docencia...

-Sí, y me jubilé como docente. Estudié el profesorado de Castellano, Literatura y Latín. Después di clases de castellano, literatura e inglés. Siempre me gustaron los idiomas y la literatura.

Pedro Pablo Gerardi en su programa de televisión en San Rafael entrevistando a Julio Cobos Una vez a la semana hace su programa "Periodismo de opinión" en la televisión sanrafaelina, que lleva 33 años de vigencia. Foto: Gentileza Pedro Gerardi

-¿Nunca pensaste en dejar el periodismo?

—Nunca, jamás... salvo que me lo exigieran. Este oficio me hizo muy feliz y en otra vida volvería a elegirlo.

La Vendimia y el orgullo que viene desde el Sur mendocino

-Tenés más de 50 locuciones vendimiales. ¿Qué significa la Vendimia para vos?

-Es un honor enorme. Empecé con locuciones en actos escolares y otros institucionales a los 15 años en mi pueblo de Villa Atuel. Después seguí en fiestas distritales y departamentales de la Vendimia, tanto en San Rafael como en General Alvear. Hasta una vez participé en la Bendición de los Frutos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Fue muy especial para mí por mis convicciones religiosas.

-¿Te hubiera gustado locutar el Acto Central de la Vendimia Nacional en el teatro griego Frank Romero Day?

-Es una ilusión que uno siempre tiene, sobre todo cuando es joven. No fue una obsesión, te soy sincero. A muchos colegas del sur los convocaron, a mí no. Y está bien, no reniego de eso. Simplemente no se dio.

No fue una obsesión para mí ser locutor de un Acto Central de la Vendimia Nacional. Sí tuve esa ilusión, sobre todo cuando era joven. No fue una obsesión para mí ser locutor de un Acto Central de la Vendimia Nacional. Sí tuve esa ilusión, sobre todo cuando era joven.

Pedro Pablo Gerardi, locutor y periodista de San Rafael Para Gerardi no fue una obsesión conducir la Vendimia Nacional. Ha sido locutor en 50 fiestas departamentales y distritales de San Rafael y General Alvear. Foto: Gentileza José Capello

-De todos modos fuiste distinguido por tus 50 conducciones de vendimias junto a colegas entre los que se encontraba tu propio hijo, Pablo Gerardi (periodista de Radio Nihuil y El Siete)...

-¡Sí! Fue una alegría genuina, sin vanidad, no me lo esperaba. Un reconocimiento por los 90 años de historia de la Vendimia Nacional en el que nunca pensé que iba a estar incluido. Y compartirlo con colegas, entre ellos mi hijo Pablo, fue muy emocionante. Una distinción extraordinaria para mi vida laboral y personal.

El legado y lo que queda por escribir: la poesía

-De tus ocho hijos, uno solo siguió tus pasos...

-Sí, Pablo. Cuando me dijo que quería dedicarse al periodismo recuerdo que le fui muy claro: que se perfeccionara, que estudiara. Y le anticipé que probablemente no se haría rico pero sería feliz. A mí me pasó eso. Y a él creo que también.

-¿Te queda alguna materia pendiente?

-Escribir un libro. He hecho intentos. Me gusta mucho la poesía, el romance, la métrica. Tengo varios poemas escritos. Pero me da más miedo la hoja en blanco que el micrófono. Aunque creo que lo seguiré intentando.

A mi hijo Pablo (Gerardi) le anticipé que con el periodismo probablemente no se haría rico pero sería muy feliz. A mi hijo Pablo (Gerardi) le anticipé que con el periodismo probablemente no se haría rico pero sería muy feliz.

Pedro Gerardi y su hijo Pablo Gerardi, distinguidos por sus labores en Vendimia Padre e hijo, Pablo y Pedro comparten la misma pasión por el periodismo. Fueron distinguidos por sus trabajos en fiestas de la Vendimia. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

-Si mirás hacia atrás, ¿qué ves?

-Veo que intenté muchas cosas y la mayoría las logré. Y las que no, no me pesan. Elegí quedarme. Elegí desarrollarme en mi lugar. Y eso también es una forma de la victoria.

Pedro Gerardi, con 71 años, sigue haciendo su clásico programa político semanal en la televisión de San Rafael, continúa siendo convocado para locuciones vendimiales y todavía habla de la radio con la misma fascinación que aquel adolescente de Villa Atuel que descubrió, casi sin saberlo, que su voz sería su destino.