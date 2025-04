Andrés Gabrielli: "A veces elijo ponerme en abogado del diablo para que cada uno saque lo mejor de sí"

Primeras Voces Andrés Gabrielli 20 años Aniversario (2).jpeg El equipo de "Primeras Voces": Gabrielli (centro) con Verónica Tripiana, Matías Pascualetti, Sara González, Amico, Gerardi, Paula Jalil y Titito Fernández. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

A 20 años del debut de "Primeras Voces"

-¿Qué es hoy el programa "Primeras Voces"?

- Un referente de la radio de Mendoza porque Nihuil, a través de sus programas, marca agenda y transforma las agendas cada mañana de 7 a 10.

-¿Cómo responde la audiencia teniendo en cuenta que comienzan a las 7 de la mañana, horario generalmente de mucho trajín?

- Eso es clave porque la radio, a esa hora, es minuto a minuto y por lo tanto tenemos distintos tipos de oyentes. A primera hora, la gente se está levantando y escucha, como otros que van llevando a los chicos al colegio. Yo siempre pregunto ¿a qué hora escuchás y hasta qué hora?, y algunos me dicen 'hasta que dan el pronóstico del tiempo', o 'hasta que habla El Bebo Osvaldo Granados'... La audiencia fluctúa mucho y creo que es muy pequeña la cantidad de gente que escucha las tres horas en continuado. Por eso, es importante repetir y contextualizar ciertos contenidos útiles para la audiencia.

-También los oyentes más pequeños son destinatarios de algunos contenidos específicos...

- Fue Marcelo Arce (uno de los históricos del programa) quien tuvo la idea de darle participación al público infantil durante la primera mañana, antes de las 8, para darles a los padres un motivo para escuchar "Primeras Voces" en el auto, camino del colegio, porque -seamos honestos- a ningún chico podría interesarle la agenda de una radio tipo AM. Fue un buen motivo para integrar a ambas audiencias. Ahora que la comunicación está tan estratificada por el streaming y las plataformas, los jóvenes -en general- no escuchan radio sino hasta los 20 años.

Primeras Voces Andrés Gabrielli 20 AÑOS (13).jpeg Andrés Gabrielli, conductor de "Primeras Voces", que cumple 20 años al aire en Nihuil. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

-En 20 años el tono de "Primeras Voces" fue cambiando, haciéndose más coloquial y cómplice entre protagonistas y audiencia...

-El mundo ha cambiado y los medios y la radio van cambiando y tomándole el pulso al mundo, sobre todo por los mensajes que nos llegan a través de audios y WhatsApp. Como dice Ricardo Montacuto, la radio se ha ido despeinando como ahora la televisión porque en muchos segmentos -especialmente los informativos- los presentadores ya dejaron el saco y la corbata y aparecen en cámara en mangas de camisa; los medios fueron perdiendo esa cosa engolada de tantas décadas para acercarse más a las audiencias, a la gente común y silvestre. En Nihuil tenemos un lenguaje más cercano a la calle; antes, otros formatos nos ponían en un pedestal y eso es algo que ya no va.

-Siendo un periodista, digamos, de la vieja guardia, ¿cómo vivís este fenómeno del streaming, es decir de la radio que se puede ver por internet, como Nihuil?

-Nunca me jodió porque yo hice televisión durante varios años. Cuando se está acostumbrado, no hay problema. Les pasa a compañeros del equipo, como a Tititito, a Pascualetti, a Gerardi. Estamos acostumbrados a que nos tomen las cámaras y a que la gente nos vea en vivo y en directo.

La radio se despeina para captar a las nuevas audiencias

-Hablame de cómo llegaron a despeinar la primera mañana de la radio, con entrevistas a escritores, a gente que inventa productos, a innovadores casi desconocidos, dejando al margen el ritmo frenético de las noticias duras...

-Por lo que dije recién: el mundo ha cambiado y hay que cambiar. Ya lo había dicho Daniel Hadad: la información pura y dura no hace la diferencia. Buscamos las historias, los detalles que hagan la diferencia para no estar, como muchos, con temas como "se levantó el cepo" o "subió o bajó el dólar". Acá y en el resto del mundo, el público está podrido de la política, del verso y del caset de los políticos, por eso tratamos de buscar -cada día- los temas que interesan al ciudadano común. A veces los encontramos en el equipo; a veces los acerca el público, que nos los avisa, como nuestra audiencia tan calificada, que termina imponiendo la agenda de temas.

Primeras Voces Andrés Gabrielli 20 años Aniversario Alejandro Torres (streaming), Tripiana y De la Rosa son indispensables en "Primeras Voces". Foto: Diario UNO / Axel Lloret

-En 20 años de "Primeras Voces", ¿qué momento al aire disfrutaste más?

-Hemos tenido momentos muy emotivos; muchos, por cierto. Pero también momentos duros. Por ejemplo, cuando yo, contra todos mis compañeros, llamé a Guillermo Moreno. Todos me lo cuestionaban. Moreno, de pronto, en medio de la entrevista, empezó a bardearme a mí, algo que a mí ni fu ni fá, porque preferí que se expresara tal como es, con sus tonos y su brutalidad. Cuando se camina por la cuerda floja y sin red de contención vivo los momentos más lindos de la radio. Tensos y difíciles, pero hacen que la radio vibre.

"Me gusta pelearme con Montacuto"

-Con los años volviste a trabajar con Montacuto y ahora comparten el pase entre "Primeras Voces" y "No Tenés Cara", momentos de radio picantes entre dos peso pesado, como para alquilar balcones...

-La mejor manera de medir el pase con Montacuto es lo que nos dice la gente en la calle. "Che, te escucho", me dicen, y me hacen comentarios; "Che, cómo te hace sufrir" o "cómo te jode Montacuto"... Me gusta ese espacio porque él, que es un peso pesado, se la banca y puedo confrontar con él como no podría hacerlo con otro periodista. Y viceversa. Pongo las cartas sobre la mesa ahora mismo y confieso que muchas veces estoy de acuerdo con él, pero a veces elijo ponerme en abogado del diablo para que cada uno saque al aire lo mejor de sí mismo. Si estuviéramos siempre de acuerdo, el pase sería un plomo. Cuando nos peleamos al aire es cuando se producen las mejores mediciones de audiencia. A veces fuerzo la pelea.

Primeras Voces Andrés Gabrielli 20 años Aniversario (6).jpeg Gabrielli confiesa que en los duelos con Montacuto se pone en abogado del diablo "para forzar la pelea". Foto: Diario UNO / Axel Lloret

-¿Cómo se fideliza al público de la radio?

-Trabajando los temas que le interesan, como segmentos clave como el tránsito, el pronóstico y otros. Los temas locales en sentido amplio, como los precios y demás asuntos que nos implican a todos cada día. Al mendocino le gusta que cuenten sus historias y que debatamos temas como la Vendimia.

-En 2024 se vivió en Mendoza el fenómeno del columnista de "Primeras Voces" Bebo Granados, un especialista porteño que habla de economía ¿Cómo se logró que la gente lo adoptara y que lo acompañara en la presentación de su libro?

-Hay una clave: El Bebo sabe, es un histórico y siempre habla con fundamentos y tiene un tono muy particular: a veces parece Tato Bores. Hasta de fútbol podemos hablar con él, porque es hincha de Boca. Al comienzo hacía monólogos pero yo empecé a interactuar con él, a dialogar y la charla fue más amena, más familiar y llegadera a la audiencia. Hablamos como se habla en el living de la casa. El clima del equipo de la radio hace que la gente nos escuche.

Las 2 versiones de Gabrielli en "Primeras Voces" y "La Conversación"

-¿Sos distinto en "Primeras Voces", de lunes a viernes, en comparación con el conductor de "La Conversación" cada sábado? Internamente reconocemos a dos Gabrielli: el malo y el bueno...

-Sí, porque los sábados, con "La Conversación", la agenda dura de la semana queda de lado. Y ahí es donde está mi pasión, y eso vos lo sabés bien: de pibe estudié Filosofía y Letras porque me encantaba leer. Si en mis épocas de estudiante me hubieran anticipado que iba a leer los libros y a conversar con los escritores, hubiera pagado por estudiar. El programa de los sábados es para mí el sueño del pibe. Me encanta leer y hablar con autores; y el sábado pasado, cuando "La Conversación" ganó el Martín Fierro en Tucumán, recibí muchos mensajes de escritores entrevistados. Ese ida y vuelta es una maravilla, y vos lo sabés muy bien porque sos parte de "La Conversación" y un lector de alto nivel -dice, y este cronista agradece el halago.

Andres Gabrielli con el Premio Martín Fierro Federal 2025.jpeg Andrés Gabrielli con el Martín Fierro Federal por "La Conversación", su programa de los sábados en Nihuil.

-Has dicho en las redes que la entrevista es tu género preferido ¿por qué?

-He sido columnista político, cronista, periodista deportivo -así empecé en la profesión con el equipo de Cacho Cortez en el diario Mendoza cubriendo boxeo- pero el diálogo intimista que propone la entrevista me fascina; será porque me gustan el cine y el teatro. En la época de la dictadura me fascinaban los reportajes de Mona Moncalvillo en la revista Humor; esas entrevistas me abrieron un rumbo. Ya en radio y tevé, mis referentes fueron Jesús Quintero y El Negro Guerrero Marthineitz. Creo que entrevistar es lo que mejor hago en mi carrera.

-¿Cómo lográs que el entrevistado entre, en cada reportaje, en lo que Rodolfo Braceli llamaba "estado de confesión"?

-Es clave que cada entrevistador genere ese estado de confesión en el entrevistado. Creo que el buen entrevistador tiene algo de psicólogo; en mis entrevistas, ya con dos o tres frases logro darme cuenta si el entrevistado viene de culo, o si es duro o si se presta a la conversación. Pero hablando de los escritores, es clave cuando se dan cuenta de que uno ha leído sus libros y lo entiende. Ahí se genera ese estado de gracia. Muchos entrevistados de "La Conversación" se despiden diciéndonos que la han pasado bien. Otros, me dicen que en el proceso de escritura no se habían dado cuenta de tal o cual enfoque que yo sí les aporto. Y eso es lo mejor. Hay otra clave: el círculo de la literatura lo cierra el lector, que muchas veces aporta claves que el escritor nunca advirtió.

Poesía, literatura y periodismo

-¿Fuiste escritor alguna vez?

- De poesía, básicamente; pero el hecho de escribir en los diarios desde joven me convirtió en escritor -sentencia Gabrielli, como quien tira la pelota al córner para zafar. Entonces, este cronista, sabedor de que ha escrito poesía de la que casi no habla, insiste.

-Algo de poesía escribiste...

- Sí, poesía, cuando era alumno de Filosofía y Letras y sacamos dos antologías poéticas en la dictadura; hicimos mucho ruido con el Carlitos Polimeni. Luego, mis ganas de comunicar pasaron a convertirse en periodismo. Escribir para Diario UNO las entrevistas de los sábados en "La Conversación" es, para mí, hacer literatura.

Primeras Voces Andrés Gabrielli 20 años Aniversario Un momento del mano a mano entre Diario UNO y Andrés Gabrielli por los 20 años de "Primeras Voces". Foto: Diario UNO / Axel Lloret

-Nuestro Antonio Di Benedetto ¿podría haber estado a la altura de los referentes del Boom Latinoamericano, como Gabo García Márquez, Fuentes y Vargas Llosa, entre otros, si hubiera emigrado a Europa en vez que de quedarse acá?

-Di Benedetto es una pluma a la altura de todos los grandes y tuve la dicha de entrevistarlo junto con Jaime Correas. Ese reportaje fue publicado por Adriana Hidalgo Editora en un volumen con escritos periodísticos vinculados a Di Benedetto. Haber conversado con él fue un hito en mi carrera.

Absurdos Antonio Di Benedetto1.jpg La entrevista a Antonio Di Benedetto fue un hito en la carrera periodística de Andrés Gabrielli.

-¿Qué autores te movieron a escribir?

- Muchos de los contestatarios de la dictadura, como Pablo Neruda. Con un grupo de amigos y poetas fuimos en peregrinación a Isla Negra a ver la casa de Pablo. La dictadura chilena no nos dejaba entrar así que admirábamos la casa desde afuera, como si fuera la Meca. También otro chileno, como Nicanor Parra. Y otros, como Federico García Lorca y Miguel Hernández, que eran la alternativa al franquismo español. Acá, nuestros poetas, excepto Juan Gelman, no hubo poetas de esa talla que se hubieran opuesto a las dictaduras.

* El lunes 21 de abril, "Primeras Voces" tendrá una emisión especial por los 20 años al aire junto a la audiencia de Radio Nihuil. Habrá sorteos y muchas sorpresas.