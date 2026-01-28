El ingreso de tropas de Estados Unidos para detener al dictador venezolano Nicolás Maduro, a principios de enero, hizo que muchos intentaran recordar cuándo Estados Unidos había realizado alguna acción similar.
¿No lo sabías?: Estados Unidos invadió Argentina y le hizo un daño irreparable
De hecho, en las redes sociales se llegó a decir que era la primera vez que Estados Unidos u otro país, ingresaba a una nación de América del Sur y realizaba un ataque. Sin embargo, esto no es así.
Argentina es uno de los países que presenta un historial en el que aparece un conflicto con Estados Unidos. De hecho, fue tan grave que provocó consecuencias que hasta el día de hoy perduran.
El día que Estados Unidos invadió Argentina
En 1831, cuando Argentina llevaba quince años de independencia, uno de sus territorios eran las Islas Malvinas. A diferencia de la actualidad, en las islas había un gobernador argentino, Luis Vernet.
En defensa de la soberanía argentina, Vernet incautó tres barcos de Estados Unidos que se encontraban cazando focas de manera ilegal en aguas argentinas. Esto provocó el enojo del país del norte.
En represalia por el secuestro de barcos, el capitán Silas Duncan, al mando de la fragata USS Lexington, ordenó un desembarco en Puerto Soledad y sus marinos destruyeron las fortificaciones, saquearon viviendas y arrestaron a las autoridades argentinas bajo el cargo de piratería. Luego, trasladó a la mayoría de la población, unas 40 personas, al continente.
Pero esto no fue lo único, ya que además de dejar sin protección a las Islas Malvinas, negó el reconocimiento de soberanía argentina sobre ellas y se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Todo esto fue clave, porque en 1833, Inglaterra decidió enviar un navío y apoderarse de las Islas, venciendo a los pocos argentinos que habían quedado allí, sin fortificaciones ni defensas.
Si bien, Argentina recuperó las Islas Malvinas en 1982 por unos meses, antes de que Inglaterra las volviera a tomar, fue la invasión y ataque de Estados Unidos en 1831, el inicio de la pérdida de estos territorios.