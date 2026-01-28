China desafía a Estados Unidos al convertirse en el mayor exportador de autos de este país de América Latina

China, con su industria automotriz en constante expansión, exportó un total de 8,32 millones de vehículos en 2025, un aumento interanual cercano al 30% que refleja no solo la fuerza productiva del gigante asiático, sino también su estrategia de diversificación global. México, con su cercanía geográfica, su integración logística y su red de tratados comerciales, se ha convertido en una puerta de entrada estratégica para esos autos chinos que buscan llegar tanto a consumidores locales como a mercados regionales más amplios.

Estados Unidos y México comparten décadas de integración industrial bajo acuerdos como el TMEC, que han moldeado la manufactura avanzada y la industria automotriz en Norteamérica. Sin embargo, el ascenso chino en este sector sugiere que las cadenas de valor se están reconfigurando. Ya no es solo una cuestión de quién tiene el tratado más antiguo, sino quién ofrece productos competitivos y adaptados a las nuevas demandas del mercado, particularmente en la era de la electrificación automotriz.

Detrás de estos números están fábricas que trabajan a ritmo incansable, ingenieros que afinan baterías y sistemas eléctricos y consumidores que, en sus decisiones de compra, están definiendo un nuevo horizonte. Quizás lo más revelador no sea solo que China haya tomado la punta de ese flujo comercial en México, sino que lo haya hecho en un terreno donde hace solo unos años parecía impensable desplazar la influencia estadounidense.