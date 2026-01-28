Las potencias tradicionales que dominan la escena geoestratégica, mientras fue tejiendo silenciosamente su propio ascenso hasta posicionarse entre los actores más influyentes del tablero militar internacional.

India militar

La potencia militar que asciende desafiando a Estados Unidos, China y Rusia

La medida con la que se evalúa la fuerza militar de los países es a través del Global Firepower Index, un sitio que combina y analiza más de 60 factores diferentes. Y en ese ranking de 2025, India se ubica en cuarto lugar entre las naciones más poderosas militarmente, solo detrás de Estados Unidos, Rusia y China, consolidándose como una de las grandes potencias modernas.