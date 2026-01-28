En el escenario cambiante del poder global, donde los países trenzan voluntad y recursos en cada movimiento militar, un país ha emergido con una presencia cada vez más firme y resonante. Mientras el mundo seguía observando con atención a Estados Unidos, Rusia y China, crece otro gigante militar.
Las potencias tradicionales que dominan la escena geoestratégica, mientras fue tejiendo silenciosamente su propio ascenso hasta posicionarse entre los actores más influyentes del tablero militar internacional.
La potencia militar que asciende desafiando a Estados Unidos, China y Rusia
La medida con la que se evalúa la fuerza militar de los países es a través del Global Firepower Index, un sitio que combina y analiza más de 60 factores diferentes. Y en ese ranking de 2025, India se ubica en cuarto lugar entre las naciones más poderosas militarmente, solo detrás de Estados Unidos, Rusia y China, consolidándose como una de las grandes potencias modernas.
Además, la ubicación geográfica de India obliga a que su estrategia militar combine tamaño con sofisticación. Es posible que no supere a Estados Unidos en alcance global ni a China en número absoluto de equipamiento, pero su crecimiento, coherencia y planificación a largo plazo la colocan en el corazón de las discusiones sobre equilibrio de poder en Asia y más allá.
Cómo este país logró posicionarse militarmente
Este logro no es un accidente.
- Las fuerzas armadas indias cuentan con un número impresionante de personal activo y de reserva, una fuerza aérea con miles de aeronaves, una marina que crece en capacidad y alcance, y un arsenal nuclear que confiere una disuasión estratégica clara.
- India también invierte en modernización. Sus programas de defensa buscan equipar al país no solo para defender sus fronteras, sino para proyectar poder con tecnología propia y alianzas selectas.
- India ha fortalecido su política de “atmanirbhar bharat” o autosuficiencia estratégica, que apunta a desarrollar industrias nacionales de defensa, desde misiles hasta sistemas electrónicos avanzados. Este enfoque no solo busca reducir la dependencia de importaciones, sino situar a la industria militar india como un nodo exportador en regiones críticas, desde África hasta el Sudeste Asiático.