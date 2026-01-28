Certificado Único de Discapacidad: toda la documentación necesaria para tramitarlo

Gracias al Certificado Único de Discapacidad (CUD) las personas con discapacidad pueden acceder a un montón de beneficios en diversos ámbitos como salud, educación, transporte, etc.
Esta es toda la documentación que necesitas tener a mano para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad
Sin embargo, para poder acceder a un CUD hay que presentar una serie de documentos, solicitar turno a una Junta Evaluadora y luego esperar la confirmación de que el mismo ha sido otorgado.
A continuación te diremos qué documentación básica tienes que reunir para poder solicitar el CUD. Es importante aclarar que en algunos casos se pedirá información o certificados médicos específicos.
¿Qué documentación necesitas para solicitar el CUD por primera vez?
Según una publicación realizada en el Instagram de ANDIS, el paso a paso que necesitas seguir para solicitar el CUD por primera vez es:
Ingresar al sitio web: www.argentina.gob.ar/cud y completar el formulario de requisitos con tus datos para saber a dónde ir y qué documentación llevar.
Reunir la siguiente documentación:
- DNI (original y copia)
- Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS)
- Documentación que respalde la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).
Como mencionamos previamente, toda la documentación (y el caso en específico) debe ser analizado por una Junta Evaluadora. Es importante que asistas el día y en el horario asignado por la Junta para la evolución.
Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el Certificado Único de Discapacidad en la app Mi Argentina. Recuerda que el trámite del CUD es voluntario y gratuito y que no necesitarás tener una pensión no contributiva por invalidez laboral para poder gestionarlo.
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
Algunos de los beneficios que le brinda el CUD a las personas con discapacidad son:
- Cobertura total de prestaciones de salud,.
- Transporte público gratuito.
- Exenciones impositivas.
- Beneficios para la compra de vehículos.
- Asignaciones familiares.
- Derechos laborales.
- Facilidades para emprendimientos.
- Uso del Símbolo Internacional de Acceso.