Certificado Único de Discapacidad: toda la documentación necesaria para tramitarlo

Discapacidad Te explicamos qué documentación tienes que reunir para poder solicitar el CUD.

¿Qué documentación necesitas para solicitar el CUD por primera vez?

Según una publicación realizada en el Instagram de ANDIS, el paso a paso que necesitas seguir para solicitar el CUD por primera vez es:

Ingresar al sitio web: www.argentina.gob.ar/cud y completar el formulario de requisitos con tus datos para saber a dónde ir y qué documentación llevar.

Reunir la siguiente documentación:

DNI (original y copia)

Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS)

Documentación que respalde la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).

Como mencionamos previamente, toda la documentación (y el caso en específico) debe ser analizado por una Junta Evaluadora. Es importante que asistas el día y en el horario asignado por la Junta para la evolución.

Discapacidad (2) El CUD tiene validez en todo el país.

Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el Certificado Único de Discapacidad en la app Mi Argentina. Recuerda que el trámite del CUD es voluntario y gratuito y que no necesitarás tener una pensión no contributiva por invalidez laboral para poder gestionarlo.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Algunos de los beneficios que le brinda el CUD a las personas con discapacidad son: