Certificado Único de Discapacidad: quiénes tienen prórroga automática en 2026 y no deben renovarlo

Descubre cuáles son los CUD que obtuvieron una prórroga para su renovación, y qué beneficios brinda

Paula Alonso
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que tiene validez nacional y que le permite a las personas con discapacidad acceder a beneficios de salud, educación, transporte, etc.

El Gobierno Nacional estableció una prórroga automática para un grupo específico de titulares y de esta manera si el CUD ha vencido en una fecha específica, el mismo se renueva sin tener que realizar ningún trámite.

¿Qué CUD han sido alcanzados por la prórroga?

Aquellos CUD que tenían fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 han sido alcanzados por la prórroga. En esos casos, la validez se prorrogó automáticamente por un año, tanto en el formato papel como digital, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Si tu CUD vencía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, obtienes una prórroga.

Por otro lado, si tu CUD venció en 2024, 2023 o 2022 deberás realizar la renovación obligatoria para continuar accediendo a los beneficios que brinda este documento. Sin ese trámite, el Certificado Único de Discapacidad pierde vigencia y deja de ser válido.

Para poder solicitar el CUD o su renovación, se aconseja reunir todos los documentos y certificados médicos que estén relacionados con la discapacidad padecida, solicitar turno ante la Junta Evaluadora, asistir a la evaluación en el día y horario especificado y retirar el certificado o resolución correspondiente. El trámite puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI del titular.

El CUD tiene validez en todo el territorio argentino.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Algunos de los beneficios que le brinda el CUD a las personas con discapacidad son:

  • Cobertura total de prestaciones de salud,.
  • Transporte público gratuito.
  • Exenciones impositivas.
  • Beneficios para la compra de vehículos.
  • Asignaciones familiares.
  • Derechos laborales.
  • Facilidades para emprendimientos.
  • Uso del Símbolo Internacional de Acceso.

