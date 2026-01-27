Certificado Único de Discapacidad: quiénes tienen prórroga automática en 2026 y no deben renovarlo

Certificado Único de Discapacidad Si tu CUD vencía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, obtienes una prórroga.

Por otro lado, si tu CUD venció en 2024, 2023 o 2022 deberás realizar la renovación obligatoria para continuar accediendo a los beneficios que brinda este documento. Sin ese trámite, el Certificado Único de Discapacidad pierde vigencia y deja de ser válido.

Para poder solicitar el CUD o su renovación, se aconseja reunir todos los documentos y certificados médicos que estén relacionados con la discapacidad padecida, solicitar turno ante la Junta Evaluadora, asistir a la evaluación en el día y horario especificado y retirar el certificado o resolución correspondiente. El trámite puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI del titular.

Certificado Único de Discapacidad Argentina El CUD tiene validez en todo el territorio argentino.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Algunos de los beneficios que le brinda el CUD a las personas con discapacidad son: