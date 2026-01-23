Qué documentación se necesita para afiliar al PAMI hijos o nietos con discapacidad

PAMI-silla-de-ruedas PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

Estos son los tipos de afiliación que pueden tramitar los titulares del PAMI

"Afiliación titular definitiva" : es la afiliación para las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y se constate que los descuentos son en favor de PAMI . El trámite lo puede realizar la persona interesada o su apoderada/o.

: es la afiliación para las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y se constate que los descuentos son en favor de . El trámite lo puede realizar la persona interesada o su apoderada/o. "Otras afiliaciones titulares" : afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES.

: afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES. "Afiliación de personas a cargo del titular": esa persona puede ser: esposa/o; hija/o (de la persona titular o esposa/o) menor de 21 años; hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o); concubina/o y/o con unión civil; hija/o estudiante hasta los 25 años; con guarda, tutela o curatela; madre o padre; abuela/o; nieta/o mayor con discapacidad.

Documentación a presentar en PAMI para afiliar a hijos o nietos con discapacidad

Dentro de la "Afiliación de personas a cargo del titular" que brinda el PAMI, los titulares pueden seleccionar "Afiliación para hijos con discapacidad" o "Afiliación para nietos con discapacidad" según el caso.

A continuación detallamos la documentación que se debe presentar en una Agencia PAMI para cada uno de estos tipos de afiliación:

"Afiliación para hijos con discapacidad"

Es para los hijos de la persona titular o cónyuge, mayores de 21 años con discapacidad. Se puede otorgar en cualquier momento y el trámite lo puede realizar la persona titular o quien tenga como apoderado/a.

Documento Nacional deI Identidad con domicilio actualizado de la persona titular.

Documento Nacional de Identidad, con fecha vigente y con domicilio actualizado del hijo a afiliar. Las personas mayores de 75 años y las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas; también podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad libreta, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica.

Último recibo de cobro de la persona titular

Partida de nacimiento.

Certificado único de discapacidad (Oficial)

Acta de matrimonio actualizada (1 año) en el caso de hijo del cónyuge.

Constancia de CUIT/CUIL.

Constancia negativa de obra social provincial.

Constancia Negativa de ANSES

Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.

Formulario Familiar no Conviviente Solo si fuese necesario.

"Afiliación para nietos con discapacidad"

Consiste en brindar la afiliación a nietas/os de la persona afiliada como titular, que tengan discapacidad física o mental, sean mayores de edad y se encuentren a cargo exclusivo de la persona afiliada titular. El trámite lo puede realizar la persona titular o quien tenga como apoderado/a.

Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado de la persona afiliada titular.

Último recibo de haberes de la persona afiliada como titular.

Documento Nacional de identidad de Padre o Madre.

Documento Nacional de Identidad del nieto/a, con fecha vigente y con domicilio actualizado. Las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas y también podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad libreta.

Documentación probatoria del ví­nculo (partida o acta de nacimiento)

Certificado Unico de Discapacidad (CUD)

Constancia de CUIL/CUIT.

Constancia negativa de obra social provincial.

Constancia Negativa de ANSES

Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.

Formulario Familiar no Conviviente. Solo si fuese necesario.

Ambos trámites para la afiliación es de manera presencial en las Agencias PAMI y para conseguir una mejor atención es importante sacar un turno online previamente.

PAMI: información a tener en cuenta para estas dos afiliaciones

Estas afiliaciones no llevan vencimiento, excepto por dos casos:

Que el Departamento Asesor Científico Pericial lo establezca en su dictamen. En cuyo caso, se deberá cargar la fecha de vencimiento que indique el dictamen.

En el caso en que la persona este tramitando una pensión no contributiva y que la misma no haya sido otorgada al momento de la filiación. Dicha filiación se deberá cargar con vencimiento a un año.

No podrán afiliarse a este Instituto los familiares, convivientes o no, cuando sean titulares de un beneficio previsional y puedan acceder por sí mismos a cualquier obra social Nacional, Provincial o Municipal o ser titulares de una pensión no contributiva.