Qué documentación se necesita para afiliar al PAMI hijos o nietos con discapacidad

PAMI posee en su página web toda la información que necesitan saber los titulares de la obra social para afiliar a hijos o nietos con discapacidad y cuál es la documentación a presentar para llevar a cabo con éxito el trámite de afiliación.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) es la obra social de los adultos mayores y posee una gran cobertura de medicamentos en el país. Acompaña a más de 5 millones de jubilados y pensionados, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra.
El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) brinda tres tipos de afiliación, dependiendo de las necesidades de los jubilados y pensionados y el trámite lo puede realizar la persona interesada, el afiliado a la obra social o el apoderado en cada caso.
Estos son los tipos de afiliación que pueden tramitar los titulares del PAMI
- "Afiliación titular definitiva": es la afiliación para las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y se constate que los descuentos son en favor de PAMI. El trámite lo puede realizar la persona interesada o su apoderada/o.
- "Otras afiliaciones titulares": afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES.
- "Afiliación de personas a cargo del titular": esa persona puede ser: esposa/o; hija/o (de la persona titular o esposa/o) menor de 21 años; hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o); concubina/o y/o con unión civil; hija/o estudiante hasta los 25 años; con guarda, tutela o curatela; madre o padre; abuela/o; nieta/o mayor con discapacidad.
Documentación a presentar en PAMI para afiliar a hijos o nietos con discapacidad
Dentro de la "Afiliación de personas a cargo del titular" que brinda el PAMI, los titulares pueden seleccionar "Afiliación para hijos con discapacidad" o "Afiliación para nietos con discapacidad" según el caso.
A continuación detallamos la documentación que se debe presentar en una Agencia PAMI para cada uno de estos tipos de afiliación:
"Afiliación para hijos con discapacidad"
Es para los hijos de la persona titular o cónyuge, mayores de 21 años con discapacidad. Se puede otorgar en cualquier momento y el trámite lo puede realizar la persona titular o quien tenga como apoderado/a.
- Documento Nacional deI Identidad con domicilio actualizado de la persona titular.
- Documento Nacional de Identidad, con fecha vigente y con domicilio actualizado del hijo a afiliar. Las personas mayores de 75 años y las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas; también podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad libreta, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica.
- Último recibo de cobro de la persona titular
- Partida de nacimiento.
- Certificado único de discapacidad (Oficial)
- Acta de matrimonio actualizada (1 año) en el caso de hijo del cónyuge.
- Constancia de CUIT/CUIL.
- Constancia negativa de obra social provincial.
- Constancia Negativa de ANSES
- Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.
- Formulario Familiar no Conviviente Solo si fuese necesario.
"Afiliación para nietos con discapacidad"
Consiste en brindar la afiliación a nietas/os de la persona afiliada como titular, que tengan discapacidad física o mental, sean mayores de edad y se encuentren a cargo exclusivo de la persona afiliada titular. El trámite lo puede realizar la persona titular o quien tenga como apoderado/a.
- Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado de la persona afiliada titular.
- Último recibo de haberes de la persona afiliada como titular.
- Documento Nacional de identidad de Padre o Madre.
- Documento Nacional de Identidad del nieto/a, con fecha vigente y con domicilio actualizado. Las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas y también podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad libreta.
- Documentación probatoria del vínculo (partida o acta de nacimiento)
- Certificado Unico de Discapacidad (CUD)
- Constancia de CUIL/CUIT.
- Constancia negativa de obra social provincial.
- Constancia Negativa de ANSES
- Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.
- Formulario Familiar no Conviviente. Solo si fuese necesario.
Ambos trámites para la afiliación es de manera presencial en las Agencias PAMI y para conseguir una mejor atención es importante sacar un turno online previamente.
PAMI: información a tener en cuenta para estas dos afiliaciones
Estas afiliaciones no llevan vencimiento, excepto por dos casos:
- Que el Departamento Asesor Científico Pericial lo establezca en su dictamen. En cuyo caso, se deberá cargar la fecha de vencimiento que indique el dictamen.
- En el caso en que la persona este tramitando una pensión no contributiva y que la misma no haya sido otorgada al momento de la filiación. Dicha filiación se deberá cargar con vencimiento a un año.
No podrán afiliarse a este Instituto los familiares, convivientes o no, cuando sean titulares de un beneficio previsional y puedan acceder por sí mismos a cualquier obra social Nacional, Provincial o Municipal o ser titulares de una pensión no contributiva.