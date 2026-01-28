Ni La Bombonera, ni El Monumental: el particular estadio donde jugará la Selección Argentina en 2026

La arquitectura del estadio, con sus tribunas cerradas y una pendiente diseñada para proyectar el sonido hacia el campo, promete recibir a Messi y compañía con un "muro de sonido" sin precedentes, que puede sorprender a aquellos que no estén acostumbrados.

argentina 1.jpg El aliento de los argentinos puede ser un aliado en el primer partido del Mundial 2026.

El debut del Mundial 2026 será una prueba de fuego evitando la sorpresa como en 2022, aunque la misma será no solo futbolística, sino también para los oídos de los protagonistas. Scaloni y sus dirigidos ya saben que, en Kansas, el aliento de los argentinos puede ser un aliado.

Luego del primer partido, los siguientes dos encuentros se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas, en Texas. Enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14, y cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el sábado 27 a las 23 (ambos horarios corresponden a Argentina).

Scaloni y una baja inesperada para el Mundial

Uno de los jugadores que fue campeón del mundo en 2022 sufrió una dura noticia sobre su futuro y se confirmó que estará fuera de la próxima copa mundial. Juan Foyth es la primera baja del equipo de Lionel Scaloni.

El defensor se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo durante el partido que disputó Villarreal contra Real Madrid el pasado sábado; ya fue operado y empieza un largo camino de recuperación.