Este proyecto combina innovación arquitectónica, soluciones sostenibles y tecnologías de última generación, consolidándose como un referente regional en construcción deportiva. Más allá de su función como espacio para el deporte, el megaestadio representa un hito en la modernización de los grandes complejos urbanos y en la proyección internacional de la ingeniería china.

China construye el estadio de fútbol más avanzado de América Latina: una construcción que supera al Maracaná y al Azteca

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador se está levantando en Antiguo Cuscatlán, sobre el terreno que antes ocupaba la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Esta construcción forma parte de un acuerdo bilateral entre el gobierno salvadoreño y el Estado chino