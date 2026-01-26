China construye el estadio de fútbol más avanzado de América Latina: una construcción que supera al Maracaná

China avanza en la construcción del que promete ser el estadio de fútbol más avanzado de América Latina, superando en escala y tecnología a recintos emblemáticos como el Maracaná y el Azteca.
Este proyecto combina innovación arquitectónica, soluciones sostenibles y tecnologías de última generación, consolidándose como un referente regional en construcción deportiva. Más allá de su función como espacio para el deporte, el megaestadio representa un hito en la modernización de los grandes complejos urbanos y en la proyección internacional de la ingeniería china.
El nuevo Estadio Nacional de El Salvador se está levantando en Antiguo Cuscatlán, sobre el terreno que antes ocupaba la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Esta construcción forma parte de un acuerdo bilateral entre el gobierno salvadoreño y el Estado chino
Además de financiar la iniciativa, con una inversión estimada que ha crecido hasta los US$500 millones, también provee la ingeniería, el diseño y la ejecución del estadio.
Como sera esta este estadio
La construcción comenzó formalmente en noviembre de 2023 y, de acuerdo con los cronogramas oficiales, se espera que esté terminado hacia mediados de 2027, listo para operar y recibir grandes eventos futbolísticos y espectáculos.
- Con una capacidad proyectada de alrededor de 50 000 espectadores, el estadio está concebido no solo para el fútbol, sino como un recinto multipropósito apto para grandes conciertos, eventos culturales y espectáculos masivos.
- Sus promotores aseguran que, aunque su aforo sea menor que el de gigantes como el propio Estadio Azteca (que tiene capacidad para más de 87 000 personas), el diseño contemporáneo, la tecnología integrada y la experiencia integral ofrecida a aficionados, medios y equipos lo colocarán por encima de los referentes tradicionales de la región en términos de calidad y funcionalidad.
- Además de su capacidad y diseño, este megaproyecto incorpora criterios modernos de sostenibilidad, circulación y experiencia para el espectador, al tiempo que busca convertirse en una instalación emblemática para atraer torneos internacionales, eliminatorias y eventos de talla global.
- La intención oficial es clara: fortalecer el fútbol salvadoreño, promover el turismo deportivo y ofrecer una infraestructura que represente un salto cualitativo frente a los recintos actuales en Centroamérica.