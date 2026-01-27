Las rabas son exquisitas y tienen varios beneficios

Las rabas son una excelente fuente de proteínas magras y contienen nutrientes importantes como minerales (como el selenio y el cobre) y vitaminas, incluyendo la vitamina B12.

Las rabas (calamares fritos) son un aperitivo nutritivo y sabroso que proporciona proteínas de alta calidad, esenciales para la estructura muscular, siendo bajas en grasas y calorías cuando se cocinan adecuadamente.

Aportan minerales clave como potasio, fósforo, yodo y selenio, además de vitamina B12, lo que ayuda a combatir el envejecimiento celular, fortalecer el sistema inmunológico y mantener la salud cardiovascular. Principales beneficios de comer rabas:

Las rabas tienen un alto valor proteico, proporcionan proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el desarrollo y reparación de los tejidos.

Son ricas en minerales como el yodo (que ayuda a regular la tiroides y el metabolismo) y potasio (que favorece la contracción muscular y el sistema nervioso).

El calamar en sí es un alimento magro, rico en omega-3, ideal para dietas de control de peso si se evita el exceso de aceite en la cocción.

rabas1

Las rabas aportan fósforo, magnesio y hierro, fundamentales para la salud de los huesos, dientes y el transporte de oxígeno.

Su alto contenido de vitamina B12 ayuda al funcionamiento del sistema nervioso y a la producción de glóbulos rojos.

Aunque el calamar es muy saludable, el método de preparación influye. Para maximizar sus beneficios, se recomienda consumirlos a la plancha o cocidos.

Si se opta por la versión frita (rabas tradicionales), se aconseja utilizar aceite de oliva virgen extra y evitar el exceso de rebozado para reducir el aporte calórico y de grasas saturadas.