Además de ser exquisitas e ideales para comer en la playa o ríos, las rabas tienen muchos beneficios y propiedades para la salud.
Las rabas son exquisitas y tienen varios beneficios
Además de ser exquisitas e ideales para comer en la playa o ríos, las rabas tienen muchos beneficios y propiedades para la salud
Las rabas poseen una elevada cantidad de calcio y potasio, clave para la adecuada contracción muscular y en la producción de proteínas.
Generalmente, las rabas son fuente de minerales. Su consumo aporta energía al organismo, siendo indicado, además, para combatir el envejecimiento celular.
Las rabas son una excelente fuente de proteínas magras y contienen nutrientes importantes como minerales (como el selenio y el cobre) y vitaminas, incluyendo la vitamina B12.
Las rabas (calamares fritos) son un aperitivo nutritivo y sabroso que proporciona proteínas de alta calidad, esenciales para la estructura muscular, siendo bajas en grasas y calorías cuando se cocinan adecuadamente.
Aportan minerales clave como potasio, fósforo, yodo y selenio, además de vitamina B12, lo que ayuda a combatir el envejecimiento celular, fortalecer el sistema inmunológico y mantener la salud cardiovascular. Principales beneficios de comer rabas:
Las rabas tienen un alto valor proteico, proporcionan proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el desarrollo y reparación de los tejidos.
Son ricas en minerales como el yodo (que ayuda a regular la tiroides y el metabolismo) y potasio (que favorece la contracción muscular y el sistema nervioso).
El calamar en sí es un alimento magro, rico en omega-3, ideal para dietas de control de peso si se evita el exceso de aceite en la cocción.
Las rabas aportan fósforo, magnesio y hierro, fundamentales para la salud de los huesos, dientes y el transporte de oxígeno.
Su alto contenido de vitamina B12 ayuda al funcionamiento del sistema nervioso y a la producción de glóbulos rojos.
Aunque el calamar es muy saludable, el método de preparación influye. Para maximizar sus beneficios, se recomienda consumirlos a la plancha o cocidos.
Si se opta por la versión frita (rabas tradicionales), se aconseja utilizar aceite de oliva virgen extra y evitar el exceso de rebozado para reducir el aporte calórico y de grasas saturadas.