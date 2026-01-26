Los beneficios de sumar polen al mate

El polen es uno de los alimentos más completos que existen. Contiene casi todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para vivir.

Es riquísimo en vitaminas del complejo B. A diferencia de la cafeína (mateína) que te da un "pico" y luego baja, el polen ayuda a mantener la energía estable durante el día.

El polen tiene propiedades antibióticas y antioxidantes potentes. Es ideal para los cambios de estación en Mendoza, cuando aparecen las alergias o los primeros resfríos.

Ayuda a la concentración y a la recuperación muscular tras el ejercicio.

Al igual que la gelatina, ayuda a la flora intestinal, pero desde un lugar más enzimático.

Beneficios de sumar polen al mate

El polen es muy sensible al calor extremo. Si lo hervís, matás las enzimas y muchas de sus vitaminas.

En el "huequito" de la yerba poné media cucharadita de polen justo en el lugar donde vas a volcar el agua (donde está la bombilla). De esta manera, con cada cebada, vas arrastrando gradualmente los granos.

Podés disolver una cucharada en el termo, pero asegurate de que el agua no supere los 75°C-80°C. Si está muy caliente, el polen pierde eficacia.

polen1

El polen tiene una "cáscara" de celulosa que a veces al cuerpo le cuesta romper. Si podés, machacá un poquito los granos antes de ponerlos en el mate para que el cuerpo absorba los nutrientes de inmediato.

El polen tiene un gusto floral, ligeramente dulce pero con un final amargo que combina perfecto con la yerba mate. No "arruina" el sabor, lo hace más complejo.

Si sos alérgico al polen ambiental o a las picaduras de abeja, consultá con un médico antes de consumirlo. Empezá con apenas dos o tres granitos para ver cómo reacciona tu cuerpo.