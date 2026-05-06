En el mundo de las mezclas caseras, constantemente surgen métodos que parecen simples pero ofrecen resultados sorprendentes. Una de las que más ha cobrado fuerza recientemente es la de mezclar perfume con bicarbonato de sodio, que se ha convertido en el secreto de quienes buscan un aroma impecable.
Mezclar bicarbonato con perfume: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La mezcla de bicarbonato y perfume es inusual, pero puede darte grandes beneficios en múltiples sentidos. Descubre para qué sirve, en la nota
Para entender el éxito de este truco, hay que mirar la química detrás de los ingredientes. El bicarbonato de sodio es ampliamente conocido por sus propiedades desodorizantes, que se potencian con el perfume.
Por qué se recomienda la mezcla de bicarbonato y perfume
Al realizar la mezcla, el bicarbonato actúa como un vehículo de liberación prolongada. Las partículas del polvo atrapan las moléculas del aroma y las liberan lentamente, evitando que la fragancia se evapore rápidamente.
El hecho de usar la combinación como un ambientador de armarios también puede ser usado por excelencia. Colocar un recipiente con esta preparación en el clóset ayuda a eliminar el olor a humedad.
Espolvorear esta combinación sobre alfombras o sillones antes de aspirar permite una limpieza profunda que deja un rastro de perfume durante algunos días.
Además, también es efectiva para el cuidado del calzado: el bicarbonato absorbe la transpiración y las bacterias del zapato, mientras que el perfume puede dejar una sensación de frescura inmediata.
A la hora de preparar esta combinación, es importante recordar que no se debe mojar demasiado el polvo, ya que la idea es que el bicarbonato permanezca seco y volátil para que pueda cumplir su función de absorción.
Paso a paso: cómo preparar esta mezcla
Para que este truco casero y el uso de la mezcla sea efectivo sin dañar tus superficies, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Busca un frasco de vidrio pequeño o una bolsa de organza (tela porosa).
- Vierte media taza de bicarbonato de sodio.
- Añade entre 5 y 8 atomizaciones de tu perfume predilecto.
- Agita bien para que el polvo absorba el líquido uniformemente.