Mezclar bicarbonato con perfume: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda la mezcla de bicarbonato y perfume

Al realizar la mezcla, el bicarbonato actúa como un vehículo de liberación prolongada. Las partículas del polvo atrapan las moléculas del aroma y las liberan lentamente, evitando que la fragancia se evapore rápidamente.

El hecho de usar la combinación como un ambientador de armarios también puede ser usado por excelencia. Colocar un recipiente con esta preparación en el clóset ayuda a eliminar el olor a humedad.

Espolvorear esta combinación sobre alfombras o sillones antes de aspirar permite una limpieza profunda que deja un rastro de perfume durante algunos días.

perfume mujer Este truco evita que la fragancia se evapore rápidamente.

Además, también es efectiva para el cuidado del calzado: el bicarbonato absorbe la transpiración y las bacterias del zapato, mientras que el perfume puede dejar una sensación de frescura inmediata.

A la hora de preparar esta combinación, es importante recordar que no se debe mojar demasiado el polvo, ya que la idea es que el bicarbonato permanezca seco y volátil para que pueda cumplir su función de absorción.

Paso a paso: cómo preparar esta mezcla

Para que este truco casero y el uso de la mezcla sea efectivo sin dañar tus superficies, debes seguir los pasos que se muestran a continuación: